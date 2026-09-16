برتری تیم ملی امید مقابل امارات در گام نخست

تیم ملی فوتبال امید ایران در اولین دیدارش در رقابت‌های فوتبال بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا مقابل امارات به برتری دست یافت و شروعی امیدوار کننده داشت.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال ایران در نخستین دیدارش در رقابت‌های فوتبال بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا از ساعت ۸:۳۰ امروز (چهارشنبه) در گروه B در ورزشگاه «WAVE KARIYA» به مصاف امارات رفت و با نتیجه ۳ بر یک به برتری رسید.

پوریا شهرآبادی (دقیقه ۴۹)، سالومون سوسو (دقیقه ۵۲ - گل به خودی) و یوسف مزرعه (دقیقه ۸۷) برای ایران گلزنی کردند و مکنزی هانت (دقیقه ۵۷) تک گل تیم امارات را به ثمر رساند.

تیم ایران در این دیدار با ترکیب محمد خلیفه، محمدامین حزباوی، مسعود محبی، ابوالفضل کوهی، فرزین معامله‌گری (۷۳ - یاسین جرجانی)، مبین دهقان، پوریا لطیفی‌فر (۶۹ - قاسم لطیفی)، مهدی جعفری (۴۶ - کسری طاهری (۱+۹۰ - امیرحسین حسین‌زاده))، عباس کهریزی، یوسف مزرعه و پوریا شهرآبادی (۶۹ - سهیل صحرایی) به میدان رفت.

شاگردان حسین عبدی در شرایطی به اولین پیروزی خود دست یافتند و میان دو تیم چهار گل رد و بدل شد که نیمه نخست با تساوی بدون گل خاتمه یافته بود.

نیمه دوم متفاوت بود و ابتدا پوریا شهرآبادی بود که توانست در دقیقه ۴۹ روی ارسال فرزین معامله‌گری گل اول را برای تیم ایران به ثمر برساند. در ادامه و در دقیقه ۵۲ تیم ایران روی یک موقعیت ضد حمله صاحب موقعیت شد و یک فعل و انفعال درون محوطه جریمه حریف رقم خورد که ضربه شهرآبادی با برخورد به پای سالومون سوسو به گل دوم ایران تبدیل شد.

در دقیقه ۵۷ اماراتی‌ها با ارسال مکنزی هانت از سمت چپ که مستقیم وارد دروازه ایران شد، اختلاف را کاهش دادند، اما بازهم تیم ایران توانست اختلاف را به دو گل برساند. دقیقه ۸۷ ضربه کسری طاهری به خمیس منصوری برخورد کرد تا در ادامه یوسف مزرعه با یک ضربه سر شیرجه‌ای گل سوم را وارد دروازه امارات کند.

به گزارش تابناک، تیم امید کشورمان در ادامه رقابت‌ها در گروه B قرار است ۲۹ شهریور به مصاف چین برود و اول مهر نیز مقابل کره شمالی صف‌آرایی می‌کند.