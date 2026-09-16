تیم ملی بسکتبال مردان ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، بحرین را با نتیجه ۷۹ بر ۷۴ شکست داد و به جمع چهار تیم برتر این رقابت‌ها راه یافت.

به گزارش تابناک؛ تیم ملی بسکتبال مردان ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات بسکتبال بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به مصاف بحرین رفت و با نتیجه ۷۹ بر ۷۴ به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.

ملی‌پوشان ایران کوارتر نخست را با نتیجه ۲۱ بر ۱۷ و کوارتر دوم را با نتیجه ۲۲ بر ۱۷ به سود خود به پایان رساندند تا نیمه نخست با برتری ۴۳ بر ۳۴ ایران به پایان برسد.

بحرین در کوارتر سوم ۲۱ بر ۱۷ به پیروزی رسید، اما در کوارتر چهارم دو تیم به تساوی ۱۹ بر ۱۹ رسیدند تا ایران در مجموع با نتیجه ۷۹ بر ۷۴ به پیروزی برسد.

محمد جمشیدی با ۲۰ امتیاز و مهدی حیدری با ۱۹ امتیاز، امتیازآورترین بازیکنان ایران در این دیدار بودند.

همچنین ارسلان کاظمی با ثبت ۱۱ ریباند و ۱۰ پاس گل، دبل‌دبل کرد.

تیم ملی بسکتبال ایران با این پیروزی به مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ صعود کرد و روز جمعه ۲۷ شهریورماه به مصاف برنده دیدار کره‌جنوبی و اردن خواهد رفت.