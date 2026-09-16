تکذیب شایعه درگذشت مادر شهید رئیسی

شایعه درگذشت مادر شهید رئیسی تکذیب شد. خانواده ایشان با رد این اخبار تأکید کردند که والده در قید حیات و در صحت و سلامت به سر می‌برند.

به گزارش تابناک؛ درگذشت مادر شهید رئیسی، سیده‌عصمت خداداد حسینی، از سوی خانواده ایشان تکذیب شد. نزدیکان خانواده ضمن رد این شایعات، وضعیت جسمانی وی را مساعد گزارش کردند.

بنا بر اعلام نزدیکان خانواده، مادر شهید رئیسی در قید حیات هستند و وضعیت جسمانی ایشان مساعد است.

سید علی رئیسی برادر شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی درباره انتشار برخی اخبار در فضای مجازی پیرامون ارتحال مادر رئیس‌جمهورِ شهید، گفت: والده‌ی ما در قید حیات هستند و این اخبار در فضای مجازی دست‌به‌دست شده و صحت ندارد.



وی اعلام کرد: ما در این زمینه اقدام قضایی خواهیم کرد تا این خبرسازی‌ها صورت نگیرد.

منبع: مهر