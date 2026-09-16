عکس: رونمایی از مستند «سه‌شنبه خونین»

مراسم رونمایی از فیلم مستند «سه‌شنبه خونین»، روایتی از ابعاد مختلف حادثه انفجار پیجرها در لبنان، شامگاه سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ در تالار ایوان شمس برگزار شد. در این مراسم که با حضور سردار مسجدی، معاون هماهنگ‌کننده نیروی قدس سپاه، و مجتبی امانی، سفیر سابق ایران در لبنان همراه بود، زوایای گوناگون این رویداد امنیتی-میدانی مورد بازخوانی قرار گرفت. عکس: زهرا پازکی