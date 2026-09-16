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کد خبر: ۱۳۹۴۵۹۳
بازدید: ۱۰۵۱
نظرات: ۱

عکس: اجرای ارکستر سمفونیک تهران در تالار وحدت

ارکستر سمفونیک تهران در تازه‌ترین اجرای خود، شامگاه سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، تالار وحدت را به ضیافتی با آثار ولفگانگ آمادئوس موتسارت اختصاص داد. در این کنسرت که با عنوان «شب موتسارت» و با تمرکز بر قطعاتی از اپرای مشهور «ازدواج فیگارو» برگزار شد، نصیر حیدریان با هدایتِ ارکستر، روایت موسیقاییِ متفاوتی را برای مخاطبان روی صحنه برد. عکس: فواد اشتری

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برچسب‌ها:
عکس خبری ارکستر سمفونیک تهران تالار وحدت شب موتسارت ازدواج فیگارو
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
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انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۴
چه عکس های قشنگی گذاشتید
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