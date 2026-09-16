عکس: اجرای ارکستر سمفونیک تهران در تالار وحدت

ارکستر سمفونیک تهران در تازه‌ترین اجرای خود، شامگاه سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، تالار وحدت را به ضیافتی با آثار ولفگانگ آمادئوس موتسارت اختصاص داد. در این کنسرت که با عنوان «شب موتسارت» و با تمرکز بر قطعاتی از اپرای مشهور «ازدواج فیگارو» برگزار شد، نصیر حیدریان با هدایتِ ارکستر، روایت موسیقاییِ متفاوتی را برای مخاطبان روی صحنه برد. عکس: فواد اشتری