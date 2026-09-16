عکس: سفری به پشتصحنه اپرای «آلسینا»
نمایش پرزرقوبرق «آلسینا»، اثر مشهور هندل، پس از مدتی وقفه به رویال اپرا بازگشته است. این اپرا که به دلیل صحنهآراییهای جسورانه و روایتِ افسونگرِ خود شناخته میشود، در آستانه اجراهای عمومی، آخرین مراحل آمادهسازی را پشت سر میگذارد. در این مجموعه عکس، گوشههایی از فضای پشتصحنه و آمادگی گروه برای این اجرای بزرگ را مرور میکنیم.
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برچسبها:عکس بین الملل پشت صحنه اپرای آلسینا
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