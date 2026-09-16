En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۹۴۵۹۲
بازدید: ۴۶

عکس: سفری به پشت‌صحنه اپرای «آلسینا»

نمایش پرزرق‌وبرق «آلسینا»، اثر مشهور هندل، پس از مدتی وقفه به رویال اپرا بازگشته است. این اپرا که به دلیل صحنه‌آرایی‌های جسورانه و روایتِ افسونگرِ خود شناخته می‌شود، در آستانه اجراهای عمومی، آخرین مراحل آماده‌سازی را پشت سر می‌گذارد. در این مجموعه عکس، گوشه‌هایی از فضای پشت‌صحنه و آمادگی گروه برای این اجرای بزرگ را مرور می‌کنیم.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل پشت صحنه اپرای آلسینا
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
captcha