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یمن: جنگنده F-۱۵ عربستان را ساقط کردیم

سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیانیه‌ای را در مورد ساقط کردن جنگنده F۱۵ عربستان سعودی در هنگام انجام اقدامات خصمانه در حریم هوایی استان مأرب صادر و اعلام کرد که ساقط‌کردن این جنگنده با یک موشک زمین به هوا بومی صورت گرفت.
کد خبر: ۱۳۹۴۵۹۰
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یحیی سریع

به گزارش تابناک؛ سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور یک فروند جنگنده F-15 عربستان سعودی را هنگام انجام اعمال خصمانه در آسمان استان مأرب با موشک زمین‌به‌هوای ساخت داخل سرنگون کردند؛ این جنگنده در حمایت از تجمعات نیروهای وابسته به «دشمن سعودی» فعالیت می‌کرد.

در ادامه آمده است که نیروهای با جنگنده F-15 و «تایفون» در آسمان مأرب نیز مقابله کردند و جنگنده‌ها مجبور به عقب‌نشینی شدند. بر اساس این بیانیه این جنگنده‌ها در حال جست‌وجو برای یافتن لاشه جنگنده سرنگون‌شده بودند.

نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کردند که جنگنده‌های سعودی بیش از 450 حمله هوایی به استان‌های تعز، لحج، الجوف، حجه، مأرب، صعده و البیضاء انجام داده‌اند که به شهادت و زخمی شدن شماری منجر شده است.

نیروهای مسلح یمن در واکنش به ادعاهای عربستان سعودی درباره هدف قرار دادن مکه اعلام کردند: «افتراها و دروغ‌هایی که رژیم آل سعود درباره هدف قرار گرفتن مکه مکرمه ترویج می‌کند، نمی‌تواند برای هیچ‌کس قابل قبول باشد. از سوی یمن هیچ خطری متوجه مقدسات نیست و عملیات ما تنها تأسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی آنها را هدف قرار می‌دهد».

نیروهای مسلح یمن در پایان تأکید کردند: «ما با تمام ابزارهای موجود از آسمان و حاکمیت کشورمان در برابر هرگونه تجاوز یا نقض دفاع خواهیم کرد و آسمان یمن به‌اذن‌الله مورد تعرض قرار نخواهد گرفت».
منع: تسنیم

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