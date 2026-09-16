عکس: سایه‌ی خستگی بر سیمای کی‌یف

پس از گذشت مدتی، «امید» جای خود را به «خستگی و استیصال» در پایتخت اوکراین داده است. یک عکاس خبری در چهارمین سفر خود به کی‌یف، شهری را ترسیم می‌کند که دیگر نه در «فواصل میان حملات»، بلکه «در بطن جنگ» نفس می‌کشد؛ جایی که عروسی‌ها در سایه پهپادها برگزار می‌شوند و زندگی، سرسختانه زیرِ آوارِ هشدارهای بی‌وقفه، راه خود را پیدا می‌کند.