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کد خبر: ۱۳۹۴۵۸۹
بازدید: ۱۵۳۲
نظرات: ۲

عکس: سایه‌ی خستگی بر سیمای کی‌یف

پس از گذشت مدتی، «امید» جای خود را به «خستگی و استیصال» در پایتخت اوکراین داده است. یک عکاس خبری در چهارمین سفر خود به کی‌یف، شهری را ترسیم می‌کند که دیگر نه در «فواصل میان حملات»، بلکه «در بطن جنگ» نفس می‌کشد؛ جایی که عروسی‌ها در سایه پهپادها برگزار می‌شوند و زندگی، سرسختانه زیرِ آوارِ هشدارهای بی‌وقفه، راه خود را پیدا می‌کند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل عکس مستند کی‌یف اوکراین جنگ
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۶
جالبه آمریکاییها موفق شده اند لهستان را هم در همان مسیر اوکراین قرار دهند .‌
پاسخ
3
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۷
چه عکس های قشنگی گذاشتید
پاسخ
1
0