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حمله رئیس صداوسیما به سهم‌خواهان سیاسی

رئیس سازمان صداوسیما در نشستی گفت: اگر کسی انتظار دارد صداوسیما بعد از این‌همه ایستادگی بر مدار هویت ایرانی-اسلامی عقب‌نشینی کند، کور خوانده است.
کد خبر: ۱۳۹۴۵۸۸
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740 بازدید
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۸
جبلی

به گزارش تابناک؛ پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما در نشستی گفت: اگر کسی انتظار دارد صداوسیما بعد از این‌همه ایستادگی بر مدار هویت ایرانی-اسلامی عقب‌نشینی کند، کور خوانده است.

رسانه ملی راهش را پیدا کرده و استوارتر در این مسیر گام برخواهد داشت. دوران هویت‌های جعلی و سهم‌خواهی‌های سیاسی تمام شده است.
منبع: جماران

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پیمان جبلی صداوسیما سهم خواهی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۸
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
1
12
پاسخ
فکر کنم با این فرمون که ایشون داره میره آخر سر خودش مخاطبش باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
0
5
پاسخ
من جای جبلی باشم هر روز صبح ناشتا یه مشت اسپند دور سرم می گردانم و بعد در آب می‌ریزم با این صدا و سیمایی که اداره میکنم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
0
4
پاسخ
کسی که شما میفرمایید رئیس جمهور منتخب مردم هستش .چرا اینو نیندازند بیرون .
شاهد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
0
5
پاسخ
برو بابا...
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
0
7
پاسخ
سهم خواهی نیست صدا و سیمای ملی هست نه مال یک گروه بسیار کوچک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
2
1
پاسخ
ایول حال کردم
نسیم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
0
5
پاسخ
مگه صدا و سیما ارث بهت رسیده و ملک شخصیت هست اینجوری صحبت میکنه.
هر چیزی که باعث رضایت عموم مردم نیست باید تغییر کنه.
از اسم اسلام و ایران هم مایه نگذار.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
1
1
پاسخ
آقای جبلی:

قبل از اینکه رسانه ملی راهش را پیدا کند مخاطبان قدیمی صدا و سیما راهشان را پیدا کرده اند
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