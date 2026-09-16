رئیس سازمان صداوسیما در نشستی گفت: اگر کسی انتظار دارد صداوسیما بعد از این‌همه ایستادگی بر مدار هویت ایرانی-اسلامی عقب‌نشینی کند، کور خوانده است.

به گزارش تابناک؛ پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما در نشستی گفت: اگر کسی انتظار دارد صداوسیما بعد از این‌همه ایستادگی بر مدار هویت ایرانی-اسلامی عقب‌نشینی کند، کور خوانده است.

رسانه ملی راهش را پیدا کرده و استوارتر در این مسیر گام برخواهد داشت. دوران هویت‌های جعلی و سهم‌خواهی‌های سیاسی تمام شده است.

منبع: جماران