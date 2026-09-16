حمله رئیس صداوسیما به سهمخواهان سیاسی
رئیس سازمان صداوسیما در نشستی گفت: اگر کسی انتظار دارد صداوسیما بعد از اینهمه ایستادگی بر مدار هویت ایرانی-اسلامی عقبنشینی کند، کور خوانده است.
کد خبر: ۱۳۹۴۵۸۸| |
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به گزارش تابناک؛ پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما در نشستی گفت: اگر کسی انتظار دارد صداوسیما بعد از اینهمه ایستادگی بر مدار هویت ایرانی-اسلامی عقبنشینی کند، کور خوانده است.
رسانه ملی راهش را پیدا کرده و استوارتر در این مسیر گام برخواهد داشت. دوران هویتهای جعلی و سهمخواهیهای سیاسی تمام شده است.
منبع: جماران
گزارش خطا
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من جای جبلی باشم هر روز صبح ناشتا یه مشت اسپند دور سرم می گردانم و بعد در آب میریزم با این صدا و سیمایی که اداره میکنم
کسی که شما میفرمایید رئیس جمهور منتخب مردم هستش .چرا اینو نیندازند بیرون .
مگه صدا و سیما ارث بهت رسیده و ملک شخصیت هست اینجوری صحبت میکنه.
هر چیزی که باعث رضایت عموم مردم نیست باید تغییر کنه.
از اسم اسلام و ایران هم مایه نگذار.
هر چیزی که باعث رضایت عموم مردم نیست باید تغییر کنه.
از اسم اسلام و ایران هم مایه نگذار.
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