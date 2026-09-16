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کد خبر: ۱۳۹۴۵۸۵
بازدید: ۱۲۵۹

عکس: خسارات وارد شده به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه

شبکه خبری سی‌بی‌اس (CBS) برای نخستین بار تصاویری از میزان خسارات وارد شده به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا را منتشر کرد. بنا بر اعلام این رسانه، تصاویر مذکور که توسط منابع ناشناسِ ارتش آمریکا در اختیار قرار گرفته، حاکی از تخریب ساختمان‌ها، هواپیماها و تجهیزات نظامی در پایگاه‌های ایالات متحده در عربستان سعودی و کویت است.

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برچسب‌ها:
عکس خبری پایگاه های نظامی آمریکا خسارات شبکه خبری سی بی اس منطقه غرب آسیا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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