عکس: خسارات وارد شده به پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه
شبکه خبری سیبیاس (CBS) برای نخستین بار تصاویری از میزان خسارات وارد شده به پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا را منتشر کرد. بنا بر اعلام این رسانه، تصاویر مذکور که توسط منابع ناشناسِ ارتش آمریکا در اختیار قرار گرفته، حاکی از تخریب ساختمانها، هواپیماها و تجهیزات نظامی در پایگاههای ایالات متحده در عربستان سعودی و کویت است.
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