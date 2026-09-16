مرد جوانی که در پی آتش‌سوزی خانه‌اش در یکی از شهرهای اطراف تهران دچار سوختگی شدید شده بود، پس از انتقال به تهران و چند روز بستری در بیمارستان جان باخت.

به گزارش تابناک؛ با اعلام مرگ این مرد، تحقیقات اولیه جنایی درباره علت مرگ او نحوه وقوع حادثه آغاز شده است.

همسر این مرد درباره لحظه‌ای که متوجه آتش‌سوزی شده بود، گفت: «من از خانه بیرون رفته بودم. وقتی برگشتم و به خانه رسیدم، دیدم خانه آتش گرفته است.»

او ادامه داد پس از مشاهده آتش‌سوزی، با کمک همسایه‌ها و آتش‌نشانی اقدام به خاموش کردن آتش کردند و در جریان این حادثه متوجه شد شوهرش به شدت سوخته است. سپس او را به یکی از مراکز درمانی محل زندگی‌شان بردند، اما با توجه به شدت سوختگی، پزشکان اعلام کردند که باید برای ادامه درمان به تهران انتقال پیدا کند.

به این ترتیب مرد جوان به تهران منتقل شد و دو روز تحت درمان قرار داشت، اما با وجود تلاش پزشکان، بر اثر شدت جراحات ناشی از سوختگی جان خود را از دست داد.

اکنون باتوجه به اینکه محل وقوع حادثه در یکی از شهر‌های اطراف تهران است، پرونده به همان حوزه قضایی ارجاع شده است.

منبع: سایت جنایی