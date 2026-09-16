معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به واگذاری اختیار تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدارس به این وزارتخانه گفت: با تفویض این اختیار، به‌جای اعمال تعطیلی سراسری، می‌توان بر اساس شرایط و وضعیت هر منطقه، درباره تعطیلی مدارس تصمیم‌گیری کرد.

به گزارش تابناک؛ رضوان حکیم‌زاده، با اشاره به اهمیت حفظ زمان آموزش دانش‌آموزان، اظهار کرد: زمان آموزش در کشور ما به شکل قابل ملاحظه‌ای نسبت به بسیاری از کشور‌های دیگر کمتر است؛ هم از نظر تعداد روز‌هایی که مدارس دایر هستند و هم حضور دانش‌آموزان در کلاس و هم از نظر مدت زمانی که دانش‌آموزان در طول روز در مدرسه حضور پیدا می‌کنند؛ این مسئله بر نتایج یادگیری دانش‌آموزان اثرگذار است.

وی افزود: گاهی درباره نتایج آزمون‌های بین‌المللی صحبت می‌کنیم، اما از این موضوع غفلت می‌کنیم که شرایط آموزشی ما با کشور‌هایی که نتایج بهتری کسب کرده‌اند، چقدر متفاوت است؛ باید ببینیم دانش‌آموزان آنها چند روز و چند ساعت در سال به مدرسه می‌روند و دانش‌آموزان ما چه میزان زمان در مدرسه حضور دارند.

حکیم‌زاده با بیان اینکه «هر بار به هر بهانه‌ای اولین جایی که تعطیل می‌کنیم مدرسه است»، ادامه داد: آلودگی هوا، ناترازی انرژی و حتی بارش برف از جمله مواردی هستند که گاهی منجر به تعطیلی مدارس می‌شوند؛ در حالی که این تصمیمات لزوماً مفید نیستند و به زمان آموزش و یادگیری دانش‌آموزان آسیب می‌زنند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اگر بخواهیم نگاه جامعی به موضوع زمان آموزش و زمان مدرسه داشته باشیم، نیازمند تجدیدنظر اساسی در بسیاری از سیاست‌ها هستیم؛ البته این مسئله فقط در درون آموزش و پرورش نیست و باید در بیرون از این وزارتخانه نیز مورد توجه قرار گیرد و مدرسه باید آخرین جایی باشد که تعطیل می‌شود.

وی با اشاره به تجربه دوران کرونا گفت: در دوران کرونا، ایران از جمله کشور‌هایی بود که بیشترین زمان تعطیلی آموزش حضوری را داشت و من نیز در آن زمان یکی از منتقدان جدی این موضوع بودم. بسیاری از کشور‌ها با وجود برخورداری از امکانات فناوری پیشرفته، پس از حدود یک ماه مدارس خود را بازگشایی کردند.

حکیم‌زاده افزود: گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت نیز نشان می‌داد که مدارس کانون شروع کرونا نیستند و کودکان در معرض خطر جدی قرار ندارند، اما متأسفانه با جوسازی رسانه‌ای و غفلت از موضوع سواد، مدارس را برای روز‌های بسیار زیادی تعطیل کردیم و این مسئله به آموزش یک نسل آسیب زد.

وی درباره سیاست جدید وزارت آموزش و پرورش برای مدیریت تعطیلی مدارس اظهار کرد: این وزارتخانه مرجع تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدارس شد، با تفویض این اختیار، به جای تعطیلی سراسری، می‌توان متناسب با شرایط هر منطقه درباره تعطیلی مدارس تصمیم‌گیری کرد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش توضیح داد: برای مثال، اگر در یک منطقه محدود، شرایط خاصی وجود دارد، دلیلی ندارد که به واسطه آن، مدارس سراسر استان تعطیل شوند. شرایط استان‌ها و حتی مناطق مختلف یک استان می‌تواند متفاوت باشد و باید متناسب با شرایط هر منطقه تصمیم‌گیری شود.

حکیم‌زاده ادامه داد: با این اختیار می‌توانیم تصمیمات بهتری درباره تعطیلی مدارس بگیریم و در نهایت زمینه برای جبران و افزایش روز‌های آموزش دانش‌آموزان نیز فراهم شود.

تعطیلی مدارس تا چه اندازه به کاهش ناترازی انرژی کمک می‌کند؟

وی همچنین به گزارش پژوهشی تهیه‌شده از سوی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: در این گزارش، عوامل مختلف تعطیلی مدارس بررسی و مقایسه‌هایی انجام شده است؛ از جمله موضوع ناترازی انرژی و اینکه تعطیلی مدارس تا چه اندازه می‌تواند به کاهش این ناترازی کمک کند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افزود: نتایج این بررسی نشان داده است که تعطیلی مدارس تأثیر چندانی در کاهش ناترازی انرژی ندارد و بنابراین باید درباره چنین تصمیماتی با دقت بیشتری عمل کرد.

وی با اشاره به استاندارد‌های تعطیلی مدارس در شرایط آلودگی هوا نیز گفت: در بسیاری از کشور‌ها حتی زمانی که میزان آلودگی هوا از میزانی که ما در ایران برای تعطیلی مدارس اعلام می‌کنیم بیشتر است، مدارس همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند؛ اما ما در برخی موارد با سرعت زیادی به سمت تعطیلی مدارس می‌رویم.

حکیم‌زاده بر ضرورت فرهنگ‌سازی برای کاهش تعطیلی مدارس تأکید کرد و گفت: اگر آموزش‌های لازم را ارائه کنیم و در رفتار مصرفی خود تجدیدنظر داشته باشیم، شاید بتوانیم تا حد زیادی از تعطیلی مدارس جلوگیری کنیم.

وی ادامه داد: برای مثال، در زمستان انتظار داریم محیط مدرسه یا محل کار مانند منزل کاملاً گرم باشد، در حالی که در بسیاری از کشور‌های سردسیر و توسعه‌یافته، حتی با وجود بارش برف و سرمای شدید، حضور در مدرسه یک امر عادی است و کودکان از دوره کودکستان یاد می‌گیرند با پوشش مناسب‌تر در محیط آموزشی حضور داشته باشند، به جای اینکه برای افزایش دمای محیط، مصرف انرژی را بالا ببرند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: در زمینه مدیریت زمان آموزش، جلوگیری از تعطیلی‌های غیرضروری و اصلاح الگوی مصرف، نیازمند فرهنگ‌سازی جدی و تجدیدنظر در برخی سیاست‌ها هستیم.

منبع: ایسنا