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تصاویر جدید از ویرانه‌های پایگاه‌های آمریکا

شبکه سی‌بی‌اس، عکس‌های جدیدی را برای نخستین‌بار منتشر کرد؛ این تصاویر ابعاد گسترده خسارت و تخریب ساختمان‌ها و خودروها در چندین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه را پس از حملات موشکی و پهپادی ایران نشان می‌دهند.
کد خبر: ۱۳۹۴۵۷۹
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تصاویر جدید از ویرانه‌های پایگاه‌های آمریکا

به گزارش تابناک؛ سی‌بی‌اس نیوز گزارش داد، تصاویری که می بینید، توسط نظامیانی که در خدمت بودند، ارسال کرده‌اند، مشروط بر آنکه هویتشان به دلیل محدودیت‌های شدید داخل نهاد نظامی فاش نشود، زیرا محدودیت‌های رسانه‌ای در ارتش آمریکا شدید است.


بنا بر این گزارش؛ یکی از نظامیان به سی‌بی‌اس نیوز گفته آسیب‌های سنگینی به پایگاه‌های ما وارد شده و مردم آمریکا از آن مطلع نشده‌اند.

تصاویر جدید از ویرانه‌های پایگاه‌های آمریکا


این تصاویر ابعاد گسترده خسارت و تخریب ساختمان‌ها و خودروها در چندین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه را پس از حملات موشکی و پهپادی ایران نشان می‌دهند.
 
یکی از نظامیان مستقر در منطقه در همین رابطه به سی‌بی‌اس گفته است: «این خسارت بزرگی به پایگاه‌های ماست که به مردم آمریکا منتقل نشده است. ما آنجا ایستاده‌ایم، چشمانمان بسته است و مشت به صورتمان می‌خورد.»

تصاویر جدید از ویرانه‌های پایگاه‌های آمریکا

در تصویری از بدنه سوخته هواپیمای چهارموتوره بوئینگ ای-۳ سنتری در پایگاه هوایی پرنس سلطان در عربستان، دم هواپیما از بدنه سوخته آن جدا شده است.

تصاویر جدید از ویرانه‌های پایگاه‌های آمریکا

تصاویر جدید از ویرانه‌های پایگاه‌های آمریکا

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