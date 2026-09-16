تصاویر جدید از ویرانههای پایگاههای آمریکا
به گزارش تابناک؛ سیبیاس نیوز گزارش داد، تصاویری که می بینید، توسط نظامیانی که در خدمت بودند، ارسال کردهاند، مشروط بر آنکه هویتشان به دلیل محدودیتهای شدید داخل نهاد نظامی فاش نشود، زیرا محدودیتهای رسانهای در ارتش آمریکا شدید است.
بنا بر این گزارش؛ یکی از نظامیان به سیبیاس نیوز گفته آسیبهای سنگینی به پایگاههای ما وارد شده و مردم آمریکا از آن مطلع نشدهاند.
این تصاویر ابعاد گسترده خسارت و تخریب ساختمانها و خودروها در چندین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه را پس از حملات موشکی و پهپادی ایران نشان میدهند.
یکی از نظامیان مستقر در منطقه در همین رابطه به سیبیاس گفته است: «این خسارت بزرگی به پایگاههای ماست که به مردم آمریکا منتقل نشده است. ما آنجا ایستادهایم، چشمانمان بسته است و مشت به صورتمان میخورد.»
در تصویری از بدنه سوخته هواپیمای چهارموتوره بوئینگ ای-۳ سنتری در پایگاه هوایی پرنس سلطان در عربستان، دم هواپیما از بدنه سوخته آن جدا شده است.