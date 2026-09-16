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آخرین وضعیت ترافیک در محورهای شمالی

پلیس راهور فراجا از ترافیک سنگین در ۴ محور مواصلاتی کشور خبر داد و اعلام کرد: محور طالقان-هشتگرد در محدوده شهرک طالقان تا دو راهی فشند-آردهه مسدود است.
کد خبر: ۱۳۹۴۵۷۷
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ترافیک

به گزارش تابناک؛ سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور برای صبح امروز چهارشنبه، اظهار کرد: در جنوب به شمال محور کرج-چالوس، در محدوده حد فاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در جنوب به شمال محور هراز نیز در محدوده سه‌راهی چلاو ترافیک سنگین وجود دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه قزوین-کرج-تهران، حدفاصل استاندارد تا پل کلاک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

سرهنگ قلی‌نیا همچنین از ترافیک سنگین در محور شهریار-تهران، حدفاصل شهریار تا شهر قدس خبر داد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت محورهای مسدود گفت: محور طالقان-هشتگرد، در محدوده شهرک طالقان تا دو راهی فشند-آردهه، به عنوان محور غیرشریانی مسدود است.

بنابر اعلام پلیس، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی اطلاع حاصل کرده و با رعایت مقررات و توجه به شرایط ترافیکی، مسیر خود را انتخاب کنند.
منبع: ایسنا

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ترافیک جاده چالوس پلیس راهور فراجا محورهای مواصلاتی جاده های شمال
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