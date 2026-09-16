جی دی ونس با اشاره به پایان مرحله نخست درگیری‌ها گفت: واشنگتن اکنون بر جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای و نظامی ایران تمرکز دارد. او همچنین با اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال پایان جنگ «بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای» موافقت کرد.

به گزارش تابناک؛ معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در گفت‌وگویی اختصاصی با نیویورک پست گفت: شاید جنگ آمریکا و ایران در ماه آینده وارد مرحله‌ای کاملاً متفاوت شود و با ارزیابی دونالد ترامپ درباره احتمال پایان جنگ، بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا موافقت شود.

جی‌دی ونس در این گفت‌وگو ادامه داد: نمی‌توان آینده را با قطعیت پیش‌بینی کرد، اما ترامپ به‌عنوان فرمانده کل قوا درباره زمان آغاز و پایان درگیری تصمیم می‌گیرد. او در عین حال تأکید کرد که آمریکا در شرایط فعلی عملیات تهاجمی انجام نمی‌دهد.

به گفته ونس، در مقابل، ایران همچنان به‌صورت مقطعی به کشتی‌های تجاری در منطقه حمله می‌کند، هرچند به ادعای او این حملات «معمولاً موفق نیستند».

معاون ترامپ همچنین درباره وضعیت تنگه هرمز مدعی شد تردد کشتی‌ها در این آبراه حیاتی به «بیش از ۵۰ درصد سطح عادی» بازگشته است. با این حال، نیویورک پست گزارش داده که تردد همچنان به‌مراتب پایین‌تر از سطح پیش از جنگ است. پیش از آغاز درگیری‌ها، به‌طور متوسط حدود ۱۳۰ کشتی تجاری در روز از این مسیر عبور می‌کردند، در حالی که طی ۲۴ ساعت منتهی به زمان مصاحبه تنها ۱۱ کشتی ثبت شده بود. حدود ۲۰ درصد نفت حمل‌شده از طریق دریا در جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند.

ونس جنگ را دارای دو مرحله توصیف کرد و گفت مرحله نخست به پایان رسیده است. به ادعای او، هدف مرحله اول نابودی برنامه هسته‌ای ایران، تضعیف توان نظامی متعارف و کاهش توان تهران برای اعمال قدرت در منطقه بوده است.

او افزود مرحله دوم، جلوگیری از بازسازی این قابلیت‌ها توسط ایران و تلاش برای حفظ ثبات جهانی پس از جنگ است.

ونس همچنین به نقش خود در شکل‌گیری تفاهمی میان ایران و آمریکا در ماه ژوئن اشاره کرد که به برقراری آتش‌بس و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران منجر شد.

با این حال، هنوز مشخص نیست دولت ترامپ پس از انتخابات میان‌دوره‌ای مسیر تشدید حملات را در پیش خواهد گرفت یا مذاکرات را دنبال خواهد کرد. ترامپ پیش‌تر گفته بود جنگ می‌تواند «بلافاصله پس از انتخابات» پایان یابد و قیمت نفت نیز پس از انتخابات کاهش خواهد یافت.

منبع: ایرنا