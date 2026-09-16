به گزارش تابناک، باقی ماندن در صدر سینما برای طولانی مدت یکی از دشوارترین حفظ موقعیت‌هاست اما رضا عطاران نشان داده این بازی را به خوبی بلد است و بدون آنکه دست و پای زیادی بزند، دوباره در صدر لیست بالاترین دستمزدهای سینمای ایران قرار گرفته است. بر اساس تازه ترین اطلاعات عطاران با دستمزدهایی تا ده میلیارد تومان و ده درصد فروش مواجه است؛ تاکتیکی که مخصوص عطاران است و معمولاً بازیگران اغلب اعتماد به نفس لازم را ندارند که بخشی از دستمزدشان را به فروش فیلم حواله دهند و دست به چنین ریسکی نمی‌زنند اما عطاران از خودش مطمئن است و معمولاً این گونه پای قرارداد می‌رود.

یکی از تهیه کنندگان سینما با تایید افزایش دستمزد بازیگران میان رده به سطح دو میلیارد تومان برای یک پروژه سینمایی، دریافت چنین دستمزدی از سوی عطاران را دارای منطقی اقتصادی خواند، به ویژه با سپردن بخشی از دریافتی‌اش به درصد فروش فیلم، تا حدودی به تهیه کننده اطمینان خاطر می‌دهد. با حضور عطاران در یک فیلم سینمایی، بخشی از فروش از قبل از اکران گارانتی شده، هرچند همه چیز به بازیگر ربط ندارد و باید فیلمنامه و ژانرش و کیفیت اجرا به ویژه در سینما کمدی باب طعم مخاطب باشد و در کنار اینها کمپین تبلیغاتی قدرتمندی داشته باشد. به عنوان نمونه ویلای ساحلی اثر کیانوش عیاری و قیف اثر محسن امیریوسفی که رضا عطاران در هر دو نقش کلیدی داشت، نتوانستند به موفقیت مورد انتظار در گیشه دست یابند.

با احتساب سهم سینمادار، پخش کننده، تبلیغات و مالیات، در نهایت حدود 35 درصد قیمت بلیت به دست تهیه کننده می‌رسد. یعنی یک فیلم با هزینه 35 میلیارد، دست کم باید 100 میلیارد فروش داشته باشد، تا اصل سرمایه‌اش بازگردد. با این اوصاف، اگر دستمزد بازیگر اصلی یک فیلم حدود 10 میلیارد تومان باشد، فقط برای بازگرداندن این دستمزد بیش از سی میلیارد تومان بلیت فروشی نیاز است. با ریزش شدید تعداد تماشاگران سینما طی دو سال اخیر که بخش عمده آن متاثر از فضای اقتصادی و رفتار محتاطانه تر اقتصادی خانوارهاست، ریسک بازگشت در سینما حتی با چهره‌هایی چون عطاران نیز افزایش یافته است اما به هر حال گزینه اطمینان بخش تری از عطاران در این بازار وجود ندارد.





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در سال‌های اخیر با ظهور چهره‌هایی چون نوید محمدزاده، جواد عزتی، پژمان جمشیدی و بهرام افشاری تصور می‌شد که دوران عطاران به سر خواهد آمد ولی اوضاع این گونه پیش نرفته و رضا این روزها بیش از هر بازیگر دیگری خواهان دارد. یکی از مدیران تولید در گفت و گو با تابناک با توجه به عدم تغییر سبک زندگی عطاران با وجود درآمد قابل توجهش در چند دهه اخیر، این مسئله را تفاوت اصلی عطاران با دیگر ستاره‌های سینمای ایران خواند که باعث شده او بتواند مداوماً نبض جامعه را بگیرد و بیش از بسیاری از همکارانش انتخاب‌های درست حرفه‌ای داشته باشد.

این بازیگر و کارگردان باهوش در عین حال به دنبال دیدن شدن در خارج از قاب دوربین، آن هم به هر قیمتی نبوده است. مراسم‌هایی که عطاران در طول سال در آنها حاضر می‌شود، نادر است و معمولاً با پوشش ساده و رفتار متعارف مقابل مخاطبان ظاهر می‌شود. او در عین حال مراقب بوده رفتارهایی از خود نشان ندهد که او را به حاشیه بکشاند و هرگاه سعی کرده‌اند به حاشیه کشانده شود، نه تنها روی این حاشیه‌ها مانور نداده و سعی نکرده فالوئر بگیرد، بلکه سعی کرده سریع پرونده حواشی را ببندد که آخرین نمونه‌اش برخورد تند با امیرحسین قیاسی در جشن حافظ بود.