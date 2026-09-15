تصاویر نجات خلبان آمریکایی دستکاری شده؟!

برخی کارشناسان صداوسیما با بررسی سایه هلی کوپتر بلک هاوک که برای فراری دادن خلبان اف 15 هدف قرار گرفته شده توسط پدافند ایران اعزام شده بود، معتقدند احتمالاً این تصاویر با هوش مصنوعی ساخته شده یا دستکاری شده است. در یکی از صحنه‌ها هلی کوپتر می‌چرخد اما سایه هلی کوپتر به اندازه چرخش کامل هلی کوپتر تغییر شکل نمی‌دهد که این اتفاق عجیب است. این صحنه را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.