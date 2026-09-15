تصاویر سلسله انفجارهای نقاط حیاتی خط لوله عربستان

آنچه در ابتدا شبیه یک حمله منفرد انصارالله یمن به خط لوله شرق-غرب به نظر می‌رسید، اکنون بیشتر شبیه مجموعه‌ای از حملات هماهنگ به کل این سامانه است. تصاویر ماهواره‌ای جدید نشان می‌دهد ایستگاه پمپاژ شماره 9 به شدت آسیب دیده و احتمالا ایستگاه شماره 8 نیز هدف قرار گرفته؛ هر دو ایستگاه بخشی از همان شریان اصلی هستند که نفت خام را از عرض عربستان تا دریای سرخ منتقل می‌کند. از کار انداختن یک ایستگاه پمپاژ دردسر بزرگی ایجاد می‌کند؛ اما اگر دو ایستگاه در یک خط لوله از کار بیافتند، ممکن است این خط برای سه تا پنج هفته و شاید حتی بیشتر، تا حد زیادی از مدار خارج بماند.