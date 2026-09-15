چرتکه
کسبوکارهای بزرگ چگونه ساخته میشوند؟ / از ایده تا برند؛ مسیر دشوار رشد یک کسبوکار!
مرتضی اعلایی، بنیانگذار و مدیرعامل برند ماهد، درباره مسیر شکلگیری این برند، تجربه کارآفرینی، چالشهای رشد کسبوکار، تصمیمهای مدیریتی و نگاه او به ساخت یک کسبوکار پایدار صحبت کردیم. اعلایی در صحبتهای خود به اهمیت تمرکز در کسبوکار، پرورش و توسعه یک ایده، یادگیری مستمر، اصلاح مسیر، حل مسئله، ساخت تیم و استمرار در مسیر کارآفرینی اشاره کرد و تأکید داشت که موفقیت یک کسبوکار تنها به داشتن یک ایده وابسته نیست، بلکه به توانایی فرد در یادگیری، ادامه دادن و بهتر کردن مسیر بستگی دارد. فیلم کامل این مصاحبه را که توسط مرضیه محمدی، فعال حوزه کارآفرینی و نوآوری، انجام شده است، مشاهده میکنید.
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برچسبها:چرتکه مرتضی اعلایی ویدیو کسب و کار استارت آپ