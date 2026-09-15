نبض خبر
افزایش چهار برابری هزینه انتقال کالا از چین به ایران!
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با اشاره به افزایش هزینه حملونقل گفت: «...گفته شده هزینه حمل هر کانتینر از حدود سه هزار دلار به دوازده هزار دلار رسیده است. این افزایش هزینه طبیعتاً بر انتقال خریدهای انجامشده اثر میگذارد... در حال حاضر بخشی از اتوبوسها از مسیر پاکستان منتقل میشوند اما در زمینه حمل آنها با مشکل روبهرو هستیم و باید راه انتقالشان به ایران فراهم شود...» اظهارات چمران را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر مهدی چمران محاصره دریایی ایران ویدیو واردات کالا چین
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