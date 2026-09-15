رئیس دوره انتقالی سوریه و رئیس امارات متحده عربی دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش تابناک، احمد الشرع (ابومحمد الجولانی) رئیس دوره انتقالی سوریه با محمد بن زاید رئیس امارات دیدار کرد.

دو طرف درباره روابط دوجانبه و راه‌های تقویت آن به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و توسعه‌ای و گسترش همکاری و شراکت‌ها رایزنی کردند.

الشرع و بن زاید در خصوص تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و مسائل دارای اهمیت مشترک تبادل نظر کردند.

طرفین بر اهمیت تداوم هماهنگی و همکاری مشترک در راستای حمایت از امنیت منطقه و ثبات آن تاکید کردند.