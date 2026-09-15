دیدار و گفتوگوی الجولانی با رئیس امارات
رئیس دوره انتقالی سوریه و رئیس امارات متحده عربی دیدار و گفتوگو کردند.
کد خبر: ۱۳۹۴۵۵۸| |
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به گزارش تابناک، احمد الشرع (ابومحمد الجولانی) رئیس دوره انتقالی سوریه با محمد بن زاید رئیس امارات دیدار کرد.
دو طرف درباره روابط دوجانبه و راههای تقویت آن به ویژه در حوزههای اقتصادی و توسعهای و گسترش همکاری و شراکتها رایزنی کردند.
الشرع و بن زاید در خصوص تحولات منطقهای و بینالمللی و مسائل دارای اهمیت مشترک تبادل نظر کردند.
طرفین بر اهمیت تداوم هماهنگی و همکاری مشترک در راستای حمایت از امنیت منطقه و ثبات آن تاکید کردند.
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