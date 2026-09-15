En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

حمله موشکی گسترده یمن به مناطق جنوبی عربستان

ارتش یمن امشب در پاسخ به حملات هوایی عربستان، مناطق مختلف جنوب عربستان از جمله تاسیسات نفتی آرامکو در جازان را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده است.
کد خبر: ۱۳۹۴۵۵۷
| |
440 بازدید
حمله موشکی

به گزارش تابناک، ارتش یمن سه‌شنبه شب تاسیسات نفتی آمریکا در جازان واقع در جنوب عربستان را با موشک بالستیک، هدف حمله قرار داد.

آنطوری که برخی از رسانه‌های سعودی گزارش دادند پس از شلیک این موشک، آژیر خطر در جازان به صدا درآمد.

همزمان برخی دیگر از منابع سعودی گزارش دادند در ادامه این حمله، ارتش یمن اقدام به شلیک موشک به سمت پایگاه هوایی «ملک الخالد» در منطقه خمیس‌مشیط کرد.

نیروهای مسلح یمن امشب همچنین چند موشک به سمت منطقه «ابها» در جنوب عربستان موشک شلیک کردند؛ تا جایی که برخی رسانه‌های گزارش دادند در پی شلیک این موشک‌ها، ابها به لرزه درآمده است.

ساعتی قبل از این حملات، سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن در سخنانی گفت نیرو هوایی عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته با استفاده از هواپیماهای اف-۱۵ و تایفون که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف برخاسته بودند، ۵۲ حمله در خاک یمن انجام داده است.

وی تأکید کرد این حملات زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله مدارس، پل‌ها و جاده‌ها در استان تعز و همچنین سایر اهداف غیرنظامی در استان‌های الجوف، البیضاء، صعده و عمران را هدف قرار داد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن در پایان به عربستان هشدار داد که این حملات سعودی‌ها بدون پاسخ باقی نخواهد ماند.

منبع: ایسنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
یمن عربستان حمله موشکی
وقتی آرامش را تور می‌کنند!/ پشت پرده تورهای هیلینگ و پاکسازی
ترامپ از عجایب روزگار است/ شهادت شهید رئیسی طبیعی نبود/ قائم پناه مثل برادر پزشکیان است! / تجمعات شبانه نیازمند آسیب شناسی هستند
تنها زن ایرانی قربانی یازدهم سپتامبر/ القاعده چه تأثیری بر روابط ایران و آمریکا گذاشت؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جنگنده‌های سعودی ۱۳ بار  منطقه «ذباب» را بمباران کردند
اسراییل برای مقابله با یمن به کمک عربستان آمد
اعلام وضعیت اضطراری برای مکه و جده!
عکس: خسارات وارده به عربستان سعودی در پی حملات یمن
درخواست عربستان از انگلیس برای حمله به انصارالله یمن
واکنش یمن به ادعای اصابت موشک‌ به مسجد در عربستان
به صدا درآمدن آژیر‌های هشدار در بخش‌هایی از عربستان
هلاکت رئیس ستاد مشترک نیروهای مزدور عربستان در یمن
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
سخنرانی جنجالی لاله مرزبان پس از بردن جایزه ونیز  (۲۵۱ نظر)
لاله مرزبان و آزادی زنان ایران/ یک جمله و چند سؤال بی‌پاسخ  (۱۹۶ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۱۱ نظر)
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک  (۱۱۱ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۰۹ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۵ نظر)
اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس  (۸۱ نظر)
اعلام جرم علیه عوامل برنامه «با ضیا»  (۷۷ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۶۷ نظر)
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!  (۶۴ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۵ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
جنجال در آغوش گرفتن خانم و آقای بازیگر روی صحنه!  (۴۹ نظر)
طرح «عدم کفایت نماینده مجلس»  (۴۷ نظر)
تصاویر بوسه پسر ریما رامین فر به او در جشنواره ونیز  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005qmr
tabnak.ir/005qmr