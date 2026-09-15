حمله موشکی گسترده یمن به مناطق جنوبی عربستان

ارتش یمن امشب در پاسخ به حملات هوایی عربستان، مناطق مختلف جنوب عربستان از جمله تاسیسات نفتی آرامکو در جازان را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده است.

به گزارش تابناک، ارتش یمن سه‌شنبه شب تاسیسات نفتی آمریکا در جازان واقع در جنوب عربستان را با موشک بالستیک، هدف حمله قرار داد.

آنطوری که برخی از رسانه‌های سعودی گزارش دادند پس از شلیک این موشک، آژیر خطر در جازان به صدا درآمد.

همزمان برخی دیگر از منابع سعودی گزارش دادند در ادامه این حمله، ارتش یمن اقدام به شلیک موشک به سمت پایگاه هوایی «ملک الخالد» در منطقه خمیس‌مشیط کرد.

نیروهای مسلح یمن امشب همچنین چند موشک به سمت منطقه «ابها» در جنوب عربستان موشک شلیک کردند؛ تا جایی که برخی رسانه‌های گزارش دادند در پی شلیک این موشک‌ها، ابها به لرزه درآمده است.

ساعتی قبل از این حملات، سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن در سخنانی گفت نیرو هوایی عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته با استفاده از هواپیماهای اف-۱۵ و تایفون که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف برخاسته بودند، ۵۲ حمله در خاک یمن انجام داده است.

وی تأکید کرد این حملات زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله مدارس، پل‌ها و جاده‌ها در استان تعز و همچنین سایر اهداف غیرنظامی در استان‌های الجوف، البیضاء، صعده و عمران را هدف قرار داد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن در پایان به عربستان هشدار داد که این حملات سعودی‌ها بدون پاسخ باقی نخواهد ماند.

منبع: ایسنا