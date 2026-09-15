مهدی رحمتی: لیگ ایران تمام توان ما را گرفته است
به گزارش تابناک، تیم فوتبال گلگهر ایران در دیدار نخست خود در مرحله گروهی رقابتهای سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۷:۱۵ امروز (سهشنبه، ۲۴ شهریور) در تاجیکستان میزبان الجزیره امارات بود که این بازی در نهایت با نتیجه صفر بر صفر به پایان رسید.
مهدی رحمتی، سرمربی گلگهر در نشست خبری پس از بازی گفت: بازی سخت و پرفشاری بود، به بازیکنان تیم خسته نباشید میگویم و از آنها تشکر میکنم. در تمام بازی با تمرکز و توان بالا به همراه دوندگی خیلی زیاد، تمام نکاتی که درباره آن صحبت کرده بودیم را انجام دادند. این اولین بازی گلگهر در آسیا بود و برای ما اهمیت داشت که برای اعتماد به نفس خود اولین امتیاز خود را دشت کنیم.
وی ادامه داد: میدانستیم بازی سختی خواهیم داشت، در ابتدا به دنبال کنترل بازی و در ادامه روی دروازه حریف موقعیت ایجاد کنیم. لیگ ایران تمام توان تیم ما را گرفته چرا که مجبور هستیم هر چهار روز یک بار بازی کنیم و عملا به صورت خیلی خسته به این بازی آمدیم. از نظر بدنی کمی افتادیم اما بازیکنان همه تلاش خود را کردند. انشاءالله در بعضیهای بعدی امتیازات لازم را بگیریم و برای صعود از گروه آماده شویم.
سرمربی گلگهر افزود: زمان خوبی لیگ ایران تعطیل است تا تیم را به لحاظ بدنی و هماهنگی برسانیم. چند روزی استراحت میکنیم و بعد کار خود را پرقدرت برای ادامه مسیر شروع میکنیم. تمام تلاش خود را میکنیم که از این گروه سخت صعود کنیم، این اتفاق خوبی برای مجموعه گلگهر خواهد بود که نخستین حضورشان در آسیا با صعود همراه باشد.
رحمتی در پایان بیان کرد: از فدراسیون فوتبال تاجیکستان و همه عواملی که زحمت کشیدند تشکر میکنم تا این بازی با این شرایط و کیفیت در این زمین چمن خوب برگزار شود. تیم ما امسال دچار تغییرات زیادی شده و بازیکنان زیادی به تیم اضافه شدهاند، به زمان نیاز داریم تا به تیم مدنظر خود برسیم. خیلی دوست دارم که از این تیم جوان حمایت شود تا ما جایگاه در شأن گلگهر کسب کنیم.
میلاد کر، بهترین بازیکن زمین هم عنوان کرد: خداراشکر توانستیم براساس آنالیز کادرفنی بازی را حفظ کنیم و در ضد حمله موقعیتسازی کنیم. میتوانستیم سه امتیاز بازی را بگیریم. خسته نباشید به هم تیمیهایم میگویم که با همه وجود بازی کردند. این ثمره زحمت کل تیم است که من بهترین بازیکن زمین شدم، همه بهترین بودند. امیدوارم در بازیهای آینده امتیاز کامل بگیریم.