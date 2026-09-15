زلنسکی: روسیه دو بار هواپیمایم را هدف قرار داد
به گزارش تابناک، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین شامگاه سهشنبه در مصاحبهای اختصاصی با شبکه خبری سیبیاس نیوز مدعی شد: در مولداوی، هواپیمای ریاستجمهوری من آنجا بود و به همین دلیل آنها به مولداوی حمله کردند. وقتی به خانه برگشتیم، دوباره از طریق کیشیناو، پایتخت مولداوی آنها همین کار را کردند.
یوناس گار استوئر، نخستوزیر نروژ هفته گذشته به شبکه تلویزیونی انآرکی گفت: هواپیمای حامل ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین که روز سهشنبه برای مراسم تشییع جنازه پادشاه نروژ به اسلو میرفت، هنگام برخاستن از مولداوی تقریبا مورد اصابت یک پهپاد قرار گرفت.
زلنسکی در ادامه ادعای خود گفت: چند روز بعد، در جریان سفر بازگشت به اوکراین، یک یا دو پهپاد نیز وارد حریم هوایی مولداوی شدند.
مقامات اوکراینی بعدا اعلام کردند: همه اعضای هیات ریاستجمهوری در امان هستند و در آن زمان مشخص نبود که آیا این حادثه عمدی بوده است یا خیر.
زلنسکی با طرح این ادعا که چنین اقدامی «بخشی از استراتژی روسیه برای ارعاب من و دیگر رهبران خارجی است» و همچنین با اشاره به برخورد یک پهپاد روسی به قطار مسافربری حامل مقامات خارجی در چند روز پیش گفت: شاید آنها نمیدانستند که برخی آمریکاییها آنجا بودهاند یا شاید برعکس، میدانستند، زیرا من به آنها اعتماد ندارم. فکر میکنم آنها میدانستند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر آتشبس در حوزه حملات علیه انرژی برقرار است، ادعا کرد: خیر و ما هرگز اول حمله نمیکنیم.
رئیسجمهور اوکراین در ادامه، ادعای خود بدون اشاره به حملات به زیرساختهای روسیه، گفت: ما برای آتشبس در حوزه انرژی آمادهایم، اما شما باید بفهمید که این برای ما چه معنایی دارد. برای ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه انرژی یعنی فروش نفت و گاز و برای ما، انرژی یعنی داشتن برق برای مردممان.