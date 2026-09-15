En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

۶۰۷ گردشگر در نپال همچنان مفقودند

پس از وقوع فاجعه سیل‌های ویرانگر در نپال ۶۰۷ گردشگر همچنان مفقود هستند.
کد خبر: ۱۳۹۴۵۴۹
| |
579 بازدید
نپال

به گزارش تابناک به نقل از فرانس ۲۴، آمار گردشگران مفقودی به نقل از منابع محلی نپال به روز رسانی شده است.

این سیل ناگهانی در ارتفاعات هیمالیا در ۲۶ اوت که در شمال نپال ویرانی‌های گسترده برجای گذاشت، فاجعه‌ای بی‌سابقه بود. شمار قربانیان این حادثه همچنان رو به افزایش است به‌طوری که تاکنون مرگ حدود ۱۴۰۰ نفر تأیید شده و ۵۱۳۰ نفر از جمله صد‌ها تبعه خارجی از ۳۵ کشور همچنان مفقودند.

مقامات نپال با وظیفه خطیر بازیابی و شناسایی صد‌ها جسد رو‌به‌رو هستند که بسیاری از آنها به شدت در اثر سیل آسیب دیده‌اند. در همین حال، خانواده‌های مفقودان در بلاتکلیفی دردناکی به سر می‌برند، زیرا عملیات نجات همچنان ادامه دارد.

برای بازماندگان نیز شرایط به همان اندازه دشوار است. هزاران خانه ویران یا غیرقابل‌سکونت شده‌اند؛ منابع آب آلوده و زیرساخت‌های حیاتی به‌شدت آسیب دیده‌اند. آنها اکنون با پیامد‌های طولانی‌مدت این وضعیت رو‌به‌رو هستند: یافتن سرپناه، دسترسی به خدمات درمانی، خاکسپاری جان‌باختگان و در نهایت، بازسازی زندگی‌شان.

مقامات نپال با مشاهده ابعاد گسترده ویرانی‌ها، بیش از پیش به موضوع «عدالت اقلیمی» روی آورده‌اند. سهم نپال در انتشار جهانی گاز‌های گلخانه‌ای بسیار ناچیز است، با این حال این کشور در زمره کشور‌هایی قرار دارد که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی متحمل می‌شوند. کاتماندو اکنون قصد دارد رویکرد و پیام خود را در عرصه بین‌المللی تغییر دهد؛ بدین معنا که به جای درخواست صرف برای کمک‌های اضطراری، خواهان دریافت غرامت بابت خسارات و زیان‌های ناشی از تغییرات اقلیمی است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نپال سیل سیل شدید خسارت تلفات مفقودان
وقتی آرامش را تور می‌کنند!/ پشت پرده تورهای هیلینگ و پاکسازی
ترامپ از عجایب روزگار است/ شهادت شهید رئیسی طبیعی نبود/ قائم پناه مثل برادر پزشکیان است! / تجمعات شبانه نیازمند آسیب شناسی هستند
تنها زن ایرانی قربانی یازدهم سپتامبر/ القاعده چه تأثیری بر روابط ایران و آمریکا گذاشت؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عامل سیل ویرانگر در نپال و تبت چه بود؟ + عکس
عکس: تصویری خارق العاده از اولین موج سیل عظیم نپال
زن نپالی در مراسم ختمش زنده از آوار سیلاب بیرون آمد! + عکس
شمار قربانیان سیل مرگبار در نپال به ۶۷۵ نفر رسید
افزایش چشمگیر تلفات و مفقودان سیل ویرانگر در نپال
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
سخنرانی جنجالی لاله مرزبان پس از بردن جایزه ونیز  (۲۵۰ نظر)
لاله مرزبان و آزادی زنان ایران/ یک جمله و چند سؤال بی‌پاسخ  (۱۹۶ نظر)
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک  (۱۱۱ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۰۷ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۰۱ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۴ نظر)
اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس  (۸۱ نظر)
اعلام جرم علیه عوامل برنامه «با ضیا»  (۷۶ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۶۷ نظر)
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!  (۶۴ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۵ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
جنجال در آغوش گرفتن خانم و آقای بازیگر روی صحنه!  (۴۹ نظر)
طرح «عدم کفایت نماینده مجلس»  (۴۷ نظر)
تصاویر بوسه پسر ریما رامین فر به او در جشنواره ونیز  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005qmj
tabnak.ir/005qmj