۶۰۷ گردشگر در نپال همچنان مفقودند
به گزارش تابناک به نقل از فرانس ۲۴، آمار گردشگران مفقودی به نقل از منابع محلی نپال به روز رسانی شده است.
این سیل ناگهانی در ارتفاعات هیمالیا در ۲۶ اوت که در شمال نپال ویرانیهای گسترده برجای گذاشت، فاجعهای بیسابقه بود. شمار قربانیان این حادثه همچنان رو به افزایش است بهطوری که تاکنون مرگ حدود ۱۴۰۰ نفر تأیید شده و ۵۱۳۰ نفر از جمله صدها تبعه خارجی از ۳۵ کشور همچنان مفقودند.
مقامات نپال با وظیفه خطیر بازیابی و شناسایی صدها جسد روبهرو هستند که بسیاری از آنها به شدت در اثر سیل آسیب دیدهاند. در همین حال، خانوادههای مفقودان در بلاتکلیفی دردناکی به سر میبرند، زیرا عملیات نجات همچنان ادامه دارد.
برای بازماندگان نیز شرایط به همان اندازه دشوار است. هزاران خانه ویران یا غیرقابلسکونت شدهاند؛ منابع آب آلوده و زیرساختهای حیاتی بهشدت آسیب دیدهاند. آنها اکنون با پیامدهای طولانیمدت این وضعیت روبهرو هستند: یافتن سرپناه، دسترسی به خدمات درمانی، خاکسپاری جانباختگان و در نهایت، بازسازی زندگیشان.
مقامات نپال با مشاهده ابعاد گسترده ویرانیها، بیش از پیش به موضوع «عدالت اقلیمی» روی آوردهاند. سهم نپال در انتشار جهانی گازهای گلخانهای بسیار ناچیز است، با این حال این کشور در زمره کشورهایی قرار دارد که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی متحمل میشوند. کاتماندو اکنون قصد دارد رویکرد و پیام خود را در عرصه بینالمللی تغییر دهد؛ بدین معنا که به جای درخواست صرف برای کمکهای اضطراری، خواهان دریافت غرامت بابت خسارات و زیانهای ناشی از تغییرات اقلیمی است.