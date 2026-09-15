تأکید پزشکیان بر دریامحور کردن کشور

رئیس‌جمهور بر دریامحور کردن کشور با هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مغفول‌مانده سواحل و دریاهای کشور تأکید کرد.

به گزارش تابناک، جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور عصر امروز سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، به ریاست دکتر مسعود پزشکیان برگزار شد و در جریان آن مهم‌ترین مسائل و اولویت‌های حوزه صنایع دریایی کشور، راهکارهای تقویت ظرفیت‌های این بخش و همچنین عملکرد شورای عالی صنایع دریایی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

در این جلسه، هشت دستورکار از جمله بررسی اصلاحات مورد نیاز قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه جدایش و بازیافت شناورهای فرسوده، تدوین بسته حمایتی احیا و حفاظت از دانش و مهارت ساخت لنچ‌های چوبی و دریانوردی سنتی در خلیج فارس و همچنین گزارش عملکرد شورای عالی صنایع دریایی، از سوی دبیرخانه شورا ارائه و بررسی شد.

رئیس‌جمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت بازتعریف مأموریت‌ها و اولویت‌های شورای عالی صنایع دریایی، اظهار داشت: باید متناسب با شرایط کنونی کشور و تحولات حوزه صنایع دریایی، چشم‌انداز و اهداف مشخص، روشن و قابل سنجشی برای شورا تعیین یا بازنگری شود تا سیاست‌گذاری‌ها بر مبنای یک چشم‌انداز روشن و اهداف معین صورت گیرد.

پزشکیان همچنین دریامحور کردن کشور با هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مغفول‌مانده سواحل و دریاهای کشور به عنوان اهداف و مأموریت های این شورا را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد: مأموریت‌های کلان شورای عالی صنایع دریایی باید به سیاست‌ها و برنامه‌های دقیق، تفکیک‌شده، هدفمند و دارای زمان‌بندی مشخص تبدیل شود تا امکان ارزیابی میزان تحقق اهداف و اثربخشی اقدامات فراهم باشد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت کاهش فرآیندهای اداری و بروکراسی در حوزه صنایع دریایی تأکید کرد و گفت: در برخی فرآیندهای اجرایی، از جمله نوسازی ناوگان دریایی آسیب‌دیده در جریان جنگ اخیر، باید سازوکارهایی برای تسهیل امور و تسریع فرآیندهای اداری ایجاد شود.

پزشکیان با اشاره به شکل‌گیری یک اکوسیستم جدید برای تسهیل فرآیندهای مرتبط با این حوزه، خاطرنشان کرد: باید به‌گونه‌ای عمل شود که متقاضی با ورود از یک درگاه مشخص، برای دریافت استعلام‌ها و طی مراحل اداری، ناچار به مراجعه جداگانه به دستگاه‌های متعدد نباشد.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره رشد چشمگیر صید در آب‌های دور در دولت چهاردهم و کاهش وابستگی کشور به واردات در این حوزه، بر ضرورت فراهم کردن زمینه‌های توسعه صادرات محصولات شیلاتی تأکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیت بازارهای منطقه‌ای و امکان ارزآوری، باید از ظرفیت‌های موجود برای توسعه صادرات شیلات و تقویت حضور ایران در بازارهای منطقه استفاده شود.

پزشکیان همچنین بر ضرورت بازنگری در سازوکار قیمت‌گذاری سوخت‌رسانی به کشتی‌ها و شناورها با توجه به اصلاحات قیمتی صورت‌گرفته در کشور تأکید کرد و خواستار بررسی و اتخاذ تصمیم متناسب در این زمینه شد.

رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت سازمان اموال تملیکی برای حمایت از بازسازی کشتی‌های آسیب‌دیده در جریان جنگ، تصریح کرد: حمایت‌های انجام‌شده باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که ضمن تداوم و اثربخشی، امکان بهره‌مندی همه مشمولان از آن فراهم باشد و در عین حال، از ایجاد روش‌ها و تعهداتی که امکان اجرای پایدار آنها وجود ندارد، پرهیز شود.

در پایان این جلسه، هشت دستورکار مطرح‌شده با موافقت رئیس‌جمهور و اعضای شورای عالی صنایع دریایی مورد بررسی قرار گرفت و درباره آنها تصمیم‌گیری شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری