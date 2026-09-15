En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

نواختن «زنگ شهادت» در مدارس با آغاز سال تحصیلی

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش و معین این وزارتخانه در استان زنجان گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، برنامه نواختن «زنگ شهادت» در مدارس سراسر کشور اجرا می‌شود و مسئولان در روز بازگشایی مدارس، فرزندان شهدا را از منزل تا مدرسه همراهی خواهند کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۵۴۱
| |
2 بازدید
رهبر شهید انفلاب

به گزارش تابناک، زهرا پناهی‌روا سه‌شنبه ۲۴ شهریور با حضور برخط در ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنجان، با اشاره به برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی، اظهار کرد: امسال برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا برنامه‌های ویژه‌ای در مدارس کشور پیش‌بینی شده است.

وی افزود: یکی از برنامه‌های ملی این است که مسئولان کشوری و لشکری در استان‌ها و شهرستان‌ها، در روز بازگشایی مدارس، فرزندان شهدا را از منزل تا مدرسه همراهی کنند و در مراسم نواختن زنگ مهر حضور داشته باشند.

پناهی‌روا ادامه داد: همچنین قرار است در مدارس سراسر کشور «زنگ شهادت» نواخته شود تا آغاز سال تحصیلی با یاد و نام شهدا همراه باشد.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اجرای برنامه‌ای با محوریت معرفی شهدا در مدارس، گفت: مقرر شده است هر معلم در کلاس درس، یک شهید را به‌عنوان الگو انتخاب کند و در ابتدای صحبت‌های خود نام و یاد آن شهید را گرامی بدارد.

وی تصریح کرد: اولویت در انتخاب این شهدا با شهدای فرهنگی و شهدای دانش‌آموز خواهد بود تا فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

پناهی‌روا با بیان اینکه این برنامه‌ها همزمان با هفته دفاع مقدس آغاز می‌شود، خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود در کنار برنامه‌های مرتبط با دفاع مقدس، برنامه‌های متنوعی برای ایجاد نشاط و شادابی در مدارس نیز اجرا شود تا دانش‌آموزان سال تحصیلی جدید را در فضایی مناسب آغاز کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مدارس زنگ مدارس آغاز سال تحصیلی جنگ
وقتی آرامش را تور می‌کنند!/ پشت پرده تورهای هیلینگ و پاکسازی
ترامپ از عجایب روزگار است/ شهادت شهید رئیسی طبیعی نبود/ قائم پناه مثل برادر پزشکیان است! / تجمعات شبانه نیازمند آسیب شناسی هستند
تنها زن ایرانی قربانی یازدهم سپتامبر/ القاعده چه تأثیری بر روابط ایران و آمریکا گذاشت؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مراسم آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ با حضور پزشکیان
پیام جالب رئیس‌جمهور به دانش‌آموزان
زنگ آموزش مجازی در سال ۱۴۰۵ به‌صدا درآمد
زمان نواختن زنگ مدارس مشخص شد/ اعلام تعداد دانش آموزان مقطع ابتدایی
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
سخنرانی جنجالی لاله مرزبان پس از بردن جایزه ونیز  (۲۵۰ نظر)
لاله مرزبان و آزادی زنان ایران/ یک جمله و چند سؤال بی‌پاسخ  (۱۹۶ نظر)
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک  (۱۱۱ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۰۷ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۴ نظر)
اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس  (۸۱ نظر)
اعلام جرم علیه عوامل برنامه «با ضیا»  (۷۶ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۶۷ نظر)
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!  (۶۴ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۵۵ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۵ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
جنجال در آغوش گرفتن خانم و آقای بازیگر روی صحنه!  (۴۹ نظر)
طرح «عدم کفایت نماینده مجلس»  (۴۷ نظر)
تصاویر بوسه پسر ریما رامین فر به او در جشنواره ونیز  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005qmb
tabnak.ir/005qmb