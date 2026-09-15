نواختن «زنگ شهادت» در مدارس با آغاز سال تحصیلی

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش و معین این وزارتخانه در استان زنجان گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، برنامه نواختن «زنگ شهادت» در مدارس سراسر کشور اجرا می‌شود و مسئولان در روز بازگشایی مدارس، فرزندان شهدا را از منزل تا مدرسه همراهی خواهند کرد.

به گزارش تابناک، زهرا پناهی‌روا سه‌شنبه ۲۴ شهریور با حضور برخط در ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنجان، با اشاره به برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی، اظهار کرد: امسال برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا برنامه‌های ویژه‌ای در مدارس کشور پیش‌بینی شده است.

وی افزود: یکی از برنامه‌های ملی این است که مسئولان کشوری و لشکری در استان‌ها و شهرستان‌ها، در روز بازگشایی مدارس، فرزندان شهدا را از منزل تا مدرسه همراهی کنند و در مراسم نواختن زنگ مهر حضور داشته باشند.

پناهی‌روا ادامه داد: همچنین قرار است در مدارس سراسر کشور «زنگ شهادت» نواخته شود تا آغاز سال تحصیلی با یاد و نام شهدا همراه باشد.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اجرای برنامه‌ای با محوریت معرفی شهدا در مدارس، گفت: مقرر شده است هر معلم در کلاس درس، یک شهید را به‌عنوان الگو انتخاب کند و در ابتدای صحبت‌های خود نام و یاد آن شهید را گرامی بدارد.

وی تصریح کرد: اولویت در انتخاب این شهدا با شهدای فرهنگی و شهدای دانش‌آموز خواهد بود تا فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

پناهی‌روا با بیان اینکه این برنامه‌ها همزمان با هفته دفاع مقدس آغاز می‌شود، خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود در کنار برنامه‌های مرتبط با دفاع مقدس، برنامه‌های متنوعی برای ایجاد نشاط و شادابی در مدارس نیز اجرا شود تا دانش‌آموزان سال تحصیلی جدید را در فضایی مناسب آغاز کنند.