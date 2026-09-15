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هشدار مالزی نسبت به هرگونه کمک رسانی به اسرائیل

نخست‌وزیر مالزی گفت کشورش با هرگونه محموله‌ای که از طریق مالزی به قابلیت‌های نظامی رژیم صهیونیستی کمک کند، برخورد خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۵۴۰
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انور ابراهیم

به گزارش تابناک، انور ابراهیم، ​​نخست‌وزیر مالزی عصر سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: موضع مالزی واضح و صریح است. او گفت: مالزی اجازه نخواهد داد که به عنوان مجرایی برای هرگونه محموله‌ای که از قابلیت‌های نظامی اسرائیل و جنایات آن علیه فلسطینیان و دیگر افراد بی‌گناه حمایت یا به آن کمک می‌کند، استفاده شود.

انور ابراهیم خاطرنشان کرد: هرگونه محموله مشکوک مطابق با قوانین مالزی مورد بازرسی و تحقیق قرار خواهد گرفت و در صورت اثبات تخلف، اقدامات قاطعی انجام خواهد شد.

پیش‌تر رسانه خبری بلومبرگ گزارش داد: مقامات مالزی در تاریخ ۱۹ اوت سه کانتینر را که به مقصد اسرائیل در بندر تانجونگ پلپاس این کشور در حرکت بودند، توقیف کردند.

منابعی آگاه به بلومبرگ گفتند: مقامات مالزی این سه کانتینر را آزاد نکرده‌اند، زیرا در حال بررسی محتویات آنها هستند.

منبع: ایسنا

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انور ابراهیم مالزی نخست وزیر مالزی اسرائیل کمک رسانی هشدار
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