واکنش رئیس شورای اطلاع رسانی دولت به انتصاب خاندوزی

به گزارش تابناک، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «‌ضمن عرض خدا قوت به دکتر آقامحمدی که دلسوزانه مشکلات را پیگیری می‌کرد باید اشاره کرد دکتر خاندوزی نیز در طول فعالیت دولت وفاق، بدون در نظر گرفتن فاصله سیاسی، پیشنهادات خود را در مورد مسائل کشور به دولت ارسال می‌کرد. حضور ایشان هم فرصتی برای حل مشکلات و وفاق و کار ⁧برای ایران است.»