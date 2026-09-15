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عکس: غروب زیبا با هم نشینی زهره در کنار ماه

غروب روز گذشته ماه از مقابل سیاره زهره عبور کرد و دقایقی شاهد پدیده زیبای اختفای ماه و زهره بودیم. رویدادی که به دلیل درخشش بسیار زیاد زهره، باریک بودن هلال ماه و امکان مشاهده آن در آسمان، از پدیده‌های جذاب نجومی به شمار می‌رود.
کد خبر: ۱۳۹۴۵۳۸
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499 بازدید
هلال ماه

به گزارش تابناک، غروب روز گذشته ماه از مقابل سیاره زهره عبور کرد و دقایقی شاهد پدیده زیبای اختفای ماه و زهره بودیم. رویدادی که به دلیل درخشش بسیار زیاد زهره، باریک بودن هلال ماه و امکان مشاهده آن در آسمان، از پدیده‌های جذاب نجومی به شمار می‌رود.

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هلال ماه غروب رصد سیاره زهره
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