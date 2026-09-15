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آغاز پاییز با بارش‌های قابل‌ ملاحظه در سواحل خزر

یک کارشناس هواشناسی گفت: روزهای ابتدایی مهرماه، بارش‌های نسبتاً قابل‌ ملاحظه‌ای در سواحل دریای خزر رخ می‌دهد و همزمان با ورود موج بارشی جدید از پنجشنبه، دمای هوا در اغلب مناطق کاهش می‌یابد.
کد خبر: ۱۳۹۴۵۳۷
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هواشناسی

به گزارش تابناک، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: طی امروز (سه‌شنبه، ۲۴ شهریور) و فردا (چهارشنبه، ۲۵ شهریور) به‌طور نسبی شرایط جوی آرامی را حتی در بخش‌های شمالی کشور تجربه خواهیم کرد.

وی افزود: این شرایط بهترین فرصت برای پنبه‌کاران گلستانی است تا برداشت محصولات خود را انجام دهند.

اصغری بیان کرد: در نیمه شرقی و جنوبی کشور، ناپایداری‌های موسمی همچنان خود را نشان می‌دهند و این بار حتی بخش‌های شرقی و شمالی سیستان و بلوچستان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند.

وی یادآور شد: در مناطقی از زاهدان و خراسان جنوبی احتمالاً شاهد بارندگی‌هایی خواهند بود که در نقاطی می‌تواند به شکل طغیان رودخانه‌های فصلی رخ دهد؛ این بارندگی‌ها به‌صورت نقطه‌ای و محلی خواهد بود و لازم است در تردد و چرای دام‌ها در ارتفاعات و همچنین در مسیر رودخانه‌های فصلی احتیاط شود.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: از روز چهارشنبه (۲۵ شهریور) تا روز جمعه (۲۷ شهریور)، سرعت وزش باد در شرق کشور افزایش می‌یابد و این وضعیت می‌تواند به خیزش نسبتاً غلیظ گردوخاک منجر شود.

وی درباره تغییرات دمایی کشور نیز گفت: از نظر دمایی، در نیمه غربی کشور طی ۲۴ ساعت آینده، در مقایسه با امروز، هوا گرم‌تر خواهد شد.

اصغری ادامه داد: از روز پنجشنبه (۲۶ شهریور) و همزمان با رسیدن موج بارشی جدید، انتظار می‌رود دمای هوا در اغلب نواحی کشور کاهش یابد و هوا خنک‌تر شود.

وی گفت: سه روز ابتدایی مهرماه نیز، بارندگی‌های نسبتاً قابل‌ملاحظه‌ای در سواحل دریای خزر رخ خواهد داد.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: از امروز تا روز یکشنبه (۲۹ شهریور)، در مناطقی از استان خراسان رضوی سرعت باد به حدی خواهد رسید که می‌تواند موجب خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا شود.

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هواشناسی بارندگی فصل پاییز مهر ماه سواحل خزر بارش باران شدید استان های شمالی
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