ویدیوی تلخ از زن قربانی تجاوز + 18

«نوآ روتشیلد»، سرباز ارتش اسرائیل، در پیامی از آزادی زودهنگام «اوفیر مناخم»، فرمانده پیشین خود که به اتهام ماه‌ها آزار و تعرض جنسی به او و سربازی دیگر محاکمه شده بود، پرده برداشت. او با اشاره به اینکه این فرد متجاوز پس از اصلاح چندباره کیفرخواست و تخفیف‌های پی‌درپی، در نهایت تنها پس از تحمل دوازده ماه حبس از زندان آزاد می‌شود، این روند را شکستی بزرگ برای اجرای عدالت و پشت کردن سیستم به قربانیان توصیف کرد.