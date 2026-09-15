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ویدیوی تلخ از زن قربانی تجاوز + 18
«نوآ روتشیلد»، سرباز ارتش اسرائیل، در پیامی از آزادی زودهنگام «اوفیر مناخم»، فرمانده پیشین خود که به اتهام ماهها آزار و تعرض جنسی به او و سربازی دیگر محاکمه شده بود، پرده برداشت. او با اشاره به اینکه این فرد متجاوز پس از اصلاح چندباره کیفرخواست و تخفیفهای پیدرپی، در نهایت تنها پس از تحمل دوازده ماه حبس از زندان آزاد میشود، این روند را شکستی بزرگ برای اجرای عدالت و پشت کردن سیستم به قربانیان توصیف کرد.
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