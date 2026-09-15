وزیر ارتباطات: پرونده فیلترینگ باید در کشور بسته شود/ برخیها معتقدند اینترنت نیاز همه مردم نیست!
به گزارش تابناک، سید ستار هاشمی، در گفتوگویی که به همت معاونت ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور تهیه شده، با اشاره به شرایط جنگی و حوادث دو سال گذشته، حفظ و پایداری شبکه ارتباطی کشور را یکی از مهمترین اقدامات انجامشده دانست و گفت: در این مدت، با وجود آسیب دیدن بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی در جریان جنگ و قطعیهای اینترنت در مقاطع مختلف، وزارت ارتباطات پیگیری حقوق مردم برای دسترسی عادلانه و آزاد به گردش اطلاعات را کنار نگذاشته است. وی با تأکید بر اینکه ارائه اینترنت باکیفیت و پایدار بدون حل مسئله فیلترینگ امکانپذیر نیست، از بازگشایی برخی سکوهای بینالمللی، توسعه عدالت ارتباطی و اتصال بیش از سههزار و ۵۰۰ روستا به اینترنت باکیفیت، اتصال هزار و ۳۰۰ مدرسه به شبکه ارتباطی پایدار، توسعه صنعت فضایی، برنامه ایجاد اپراتورهای هوش مصنوعی، آموزش ۵۰۰ هزار نیروی مهارتی و گسترش دیپلماسی فناوری خبر داد و تأکید کرد که دولت چهاردهم مسیر گشایش و استفاده از ظرفیت فناوری را به جای مسدودسازی دنبال کرده است.
متن کامل این گفتوگو به شرح زیر است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تشریح مهمترین اقدامات و چالشهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت چهاردهم، اظهار کرد: برنامههایی که برای یک دوره چهار ساله در نظر گرفته شده بود، با توجه به شرایط حاکم بر کشور، عملاً امکان تحقق کامل پیدا نکرد؛ چراکه کشور در دو سال گذشته در مقاطع مختلف با جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه و حوادث تلخ دیماه مواجه بوده و بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم درگیر جنگ بوده است.
حفظ وضعیت موجود در شرایط جنگی خود یک کار بزرگ است
وی با بیان اینکه در شرایط جنگی، حفظ وضعیت موجود خود یک کار بزرگ محسوب میشود، افزود: در جنگ اخیر، بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی کشور آسیب دید و بخش قابل توجهی از سرمایهگذاری انجامشده در این حوزه مورد اصابت قرار گرفت. در چنین شرایطی، با توجه به محدود بودن منابع و محدودتر شدن آن در شرایط جنگی، مهمترین تلاش این بود که ارتباطات مردم با یکدیگر حفظ شود و خدمات بر بستر شبکه ارتباطی کشور همچنان برقرار بماند.
هاشمی ادامه داد: در دو سال اخیر و در چند مقطع، با توجه به شرایط امنیتی و جنگی، شاهد قطعی ارتباطات و مشخصاً اینترنت بودیم و مراجع ذیربط چنین تشخیصی داشتند؛ با این حال، همکاران ما بهصورت شبانهروزی تلاش کردند خدمات ارتباطی در اختیار مردم قرار گیرد.
برای پیگیری حقوق مردم با کسی مماشات نکردیم
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه اینترنت یک حق عمومی مردم است، گفت: ممکن است افرادی با این نگاه موافق نباشند و معتقد باشند اینترنت نیاز همه مردم نیست، اما این گزارش، مبنای دقیق علمی، اقتصادی و سیاسی ندارد. با وجود چنین دیدگاههایی که کار ما و همکارانمان را سختتر میکند، در پیگیری حقوق مردم با کسی مماشات نکردیم و نخواهیم کرد.
وی با اشاره به فشارها و چالشهای موجود در این مسیر اظهار کرد: با وجود فشارهای بسیار سنگین و چالشهای زیادی که با آن مواجه شدیم، از عهدی که با مردم بسته بودیم عقب ننشستیم و تلاش کردیم دسترسی عادلانه و آزاد به گردش اطلاعات در کشور فراهم شود و این مسیر را نیز ادامه خواهیم داد.
هاشمی با اشاره به حمایتهای رئیسجمهور از این رویکرد گفت: حمایتهای ویژه آقای دکتر پزشکیان در این مسیر بسیار کمککننده و راهگشا بود.
هدف ما از ابتدا فیلترینگ نبود
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تلاشهای وزارت ارتباطات در این مدت به موضوع اینترنت و محدودیتهای آن معطوف شده است، تصریح کرد: واقعیت این است که هدف ما از ابتدا این نبود که درباره اصل اینترنت و محدودیت آن تلاش کنیم، اما شرایط حاکم بر کشور ما را به این نقطه رساند.
وزیر ارتباطات با اشاره به نگاه رئیسجمهور به مسئله اینترنت گفت: آقای دکتر پزشکیان در جلسهای تعبیر قابل تأملی داشتند و مطرح کردند که اگر میخواهیم درباره میزان استفاده مردم از فیلترشکن قضاوت کنیم، بهتر است به جای اینکه به سراغ مکانهایی برویم که شاید نمونه دقیقی از جامعه نباشند، جلوی یک مسجد از مردم بپرسیم چه میزان از فیلترشکن استفاده میکنند؛ همین موضوع به اندازه کافی گویای واقعیت موجود است.
سکوهای بینالمللی دیگر در دولت چهاردهم بسته نشدند
هاشمی با اشاره به سیاست دولت چهاردهم در حوزه سکوهای بینالمللی گفت: در دولت چهاردهم سکوها و پلتفرمهای بینالمللی جدیدی بسته نشدند، با وجود اینکه در جلسات مختلف از ما انتقاد میشود که چرا به دنبال فراهم کردن دسترسی مردم به سکوهای مختلف هستیم.
وی افزود: اگر میخواهیم اینترنت باکیفیت به مردم ارائه کنیم، باید مسئله فیلترشکنها و نظام محدودسازی و مسدودسازی را حل کنیم؛ این دو موضوع از یکدیگر جداشدنی نیستند. با توجه به توسعه فناوری، اگر اجازه دسترسی از یک نقطه داده شود، خدمات مرتبط نیز به هر شکل در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
فناوری از نگاه منفعلانه عبور میکند
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه مواجهه منفعلانه با فناوری پاسخگو نیست، اظهار کرد: فناوری در گذشته از نگاه منفعلانه عبور کرده و در آینده نیز چنین خواهد کرد. هنر این است که از فناوری استفاده کنیم و از ظرفیتهای آن بهره بگیریم.
هاشمی ادامه داد: بسیاری از اتفاقاتی که در یک سال اخیر رخ داده، یک سال قبل وجود نداشت. اگر برای ایجاد دسترسی همچنان بگوییم این را محدود کن، آن را مسدود کن و به یکی اجازه دسترسی بده و به دیگری نده، طبیعی است که کیفیت اینترنت آسیب ببیند. اگر به موجب مصوبات موجود دسترسی در نقطهای محدود است، نباید به کیفیت اینترنت آسیب بزنیم.
ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی شکل گرفت
هاشمی یکی از اقدامات مهم دولت چهاردهم را شکلگیری ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی دانست و گفت: یکی از تصمیمات ویژه این ستاد، بازگشایی اینترنت بود و یکی از کارکردهای مهم آن نیز رسیدگی به موضوعات مرتبط با اقتصاد دیجیتال و مانعزدایی از چالشهای این حوزه است.
وی افزود: اقتصاد دیجیتال در حوزههای مختلف با چالشهای متفاوتی مواجه است و اگر نهادی برای هماهنگی میان دستگاههای مختلف، با محوریت دستگاه اجرایی و در تعامل با سایر قوا وجود نداشته باشد، این چالشها روزبهروز بیشتر میشود.
وزیر ارتباطات با انتقاد از افزایش دستورالعملها و بخشنامهها در این حوزه گفت: این وضعیت عرصه را برای فعالان زیستبوم اقتصاد دیجیتال تنگتر میکند.
مشارکت ذینفعان باید در تصمیمگیریها جدی گرفته شود
وی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر مشارکت ذینفعانه اظهار کرد: اگر درباره اقتصاد دیجیتال صحبت میکنیم، باید ببینیم این حوزه توسط چه کسی شکل گرفته است. دولت اگر هنر کند، تسهیلگری میکند و اتفاقاً بهتر است کار دیگری انجام ندهد؛ این بخش خصوصی است که در میدان حضور پیدا کرده و اقتصاد دیجیتال کشور را پیش برده است. در ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی، بخش خصوصی عضو ثابت و رسمی دارد، هرچند تا نقطه مطلوب فاصله داریم و نمیگوییم همه مسائل حل شده است.
وی با اشاره به انباشت دستورالعملها و بخشنامههای مختلف گفت: این موضوع که علاقه زیادی به تنظیمگری و دستورالعملنویسی وجود داشته باشد، در ظاهر ممکن است به عنوان تسهیلگری مطرح شود، اما در بسیاری از موارد مسیر دیگری طی میشود.
ناپایداری اینترنت، سرمایهگذاری در اقتصاد دیجیتال را تهدید میکند
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه امروز تبدیل شدن مسئله «اینترنت تا کی وصل خواهد بود؟» به یک دغدغه عمومی، معنای عمیقی دارد، گفت: این پرسش نشان میدهد نظام تصمیمگیری ما ساختار پایداری ندارد. وقتی شرایط پایدار نباشد، سرمایهگذاری در این بخش دیگر توجیه ندارد.
هاشمی ادامه داد: اولین چیزی که سرمایهگذار به آن فکر میکند این است که بستر تا چه اندازه آماده و پایدار است. اگر این ناپایداری ادامه پیدا کند، ممکن است در آینده نزدیک با ناترازی در بخش ارتباطات مواجه شویم و در این صورت اقتصاد دیجیتال آسیب جدی خواهد دید و دستیابی به جایگاه مورد نظر در سند چشمانداز نیز دشوار خواهد شد.
حکمرانی فضای مجازی فقط مسئله وزارت ارتباطات نیست
وی با تأکید بر اینکه فضای مجازی صرفاً یک موضوع فنی و در حوزه مسئولیت وزارت ارتباطات نیست، تصریح کرد: این نگاه که فضای مجازی یعنی وزارت ارتباطات، اشتباه است و هیچ نسبتی با واقعیت ندارد.
هاشمی با اشاره به تجربه سالهای اخیر افزود: هر زمان تلاش کردهایم حکمرانی فضای مجازی را صرفاً با ابزار فنی ارتقا دهیم، نتیجه عکس گرفتهایم.
وی به تجربه سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: در آن مقطع، با توجه به شرایط کشور و اتفاقات مرتبط با مهسا امینی، دسترسی به سکوهای بینالمللی بهصورت عام محدود و مسدود شد. ترافیک شبکه در مقطعی افت قابل توجهی پیدا کرد، اما دوباره برگشت و اتفاق دیگری رخ داد؛ استفاده از فیلترشکنها گسترش پیدا کرد.
فیلترشکن از ضدارزش به ارزش تبدیل شد
وزیر ارتباطات ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ و با رسانهای شدن موضوع سیمکارتهای سفید ـ که مصوبه آن به سال ۱۳۹۹ بازمیگردد ـ اتفاق قابل تأملی رخ داد؛ موضوعی که در سال ۱۴۰۱ ضدارزش محسوب میشد، به جایی رسید که برخی افراد با افتخار درباره استفاده از فیلترشکن صحبت میکردند. این در حالی است که ما همچنان اصرار داریم این روند ادامه پیدا کند، اما چنین رویکردی ادامهپذیر نیست.
استارلینک به یک چالش جدی تبدیل شده
هاشمی با اشاره به گسترش منظومههای ماهوارهای اظهار کرد: امروز استفاده از استارلینک و منظومههای ماهوارهای به یک چالش جدی تبدیل شده است. حدود یک سال قبل، گزارشی تحلیلی و مفصل درباره گسترش منظومههای ماهوارهای در شورایعالی فضای مجازی ارائه کردم و بر اساس یک گزارش بینالمللی دقیق، توضیح دادم که این منظومهها بهشدت در حال فراگیر شدن هستند.
وی ادامه داد: تأکید من این بود که جهتگیری ما نیز باید به سمت استفاده حداکثری از منظومههای ماهوارهای باشد. اتفاقی که در جنگ رمضان رخ داد، نشان داد این هشدار بیدلیل نبوده است؛ بخش قابل توجهی از ترافیک کشور به سمت استفاده از استارلینک رفت و در چنین نقطهای دیگر حکمرانی موضوعیت خود را از دست میدهد.
بازگشایی اینترنت بدون حمایت پزشکیان به این سادگی ممکن نبود
وزیر ارتباطات با اشاره به نقش رئیسجمهور و معاون اول در این مسیر گفت: اگر پایمردی آقای دکتر عارف و شکلگیری ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی و تلاش شبانهروزی همکاران ما در وزارت ارتباطات نبود، قفل اینترنت در کشور به این سادگیها باز نمیشد و خسارتهای بسیاری از این بابت متوجه کشور میشد.
هاشمی تأکید کرد: در این دو سال، فشارهای بسیار جدی به مجموعه دولت و وزارت ارتباطات وارد شد و حتی مدیران، فرماندهان و دانشمندان کشور به دلیل موضوعات مرتبط با اینترنت و برخی سکوها هدف فشار قرار گرفتند.
وی افزود: در مقطعی که اینترنت قطع بود، بسیاری از مسئولان امنیتی کشور از جمله شهید لاریجانی، شهید خادمی، شهید کاظمی، شهید خطیب و شهید بیات نیز در همین شرایط فعالیت میکردند؛ بنابراین این تصور که قطع اینترنت بهتنهایی میتواند مشکلات امنیتی کشور را حل کند، قابل دفاع نیست.
اینترنت باکیفیت و پایدار بدون حل پرونده فیلترینگ محقق نمیشود
هاشمی با تأکید بر ضرورت ارائه اینترنت باکیفیت و پایدار به مردم گفت: این هدف محقق نخواهد شد مگر اینکه پرونده فیلترینگ در کشور بسته شود.
وی با اشاره به تجربه مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: در آن مقطع، با وجود فشارها، اینترنت مجدداً بسته شد، اما مردم خودشان پای کار آمدند و تولید محتوا کردند و جهتگیری در پلتفرمهای بینالمللی به نفع کشور بود. این اتفاق نشان میدهد که مسیر را اشتباه میرویم. محدودیتها به کیفیت اینترنت آسیب میزند و شواهد و استدلالهای قوی درباره این موضوع در جلسات مختلف ارائه شده است.
فیلترشکنها شبکه کشور را آلوده کردهاند
وی با اشاره به پیامدهای استفاده گسترده از فیلترشکنها گفت: استفاده از فیلترشکنها شبکه ما را به یکی از آلودهترین شبکههای دنیا تبدیل کرده و آسیبهای فرهنگی جدی نیز به دنبال دارد. ما این موضوع را بدون روتوش و با ادله و شواهد در جلسات مختلف پیگیری میکنیم. اگر امروز پذیرفتهایم که در دوران هوش مصنوعی قرار داریم، باید ادبیات و شرایط امروز را بپذیریم؛ اگر این واقعیت را نپذیریم، فناوری خودش را به ما تحمیل خواهد کرد.
وی با اشاره به تجربه ورود فناوریهای جدید در سالهای گذشته گفت: همانطور که زمانی درباره ویدئو و بعد درباره دیشهای ماهوارهای با این پدیده مواجه شدیم، امروز استارلینک در برابر ما قرار گرفته است و برای تصمیمگیری درباره آن خیلی زود دیر میشود.
مسیر دولت چهاردهم، مسیر گشایش بود نه مسدودسازی
وزیر ارتباطات با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم پیش از جنگ ۱۲ روزه گفت: یکی از اتفاقات مهم این دولت این بود که مسیر، مسیر گشایش بود نه مسدودسازی. در گام نخست، امکان استفاده مردم از گوشیهای مبتنی بر سیستمعامل iOS فراهم و این گوشیها رجیستر شدند. این موضوع از آن جهت اهمیت داشت که بخشی از زیستبوم اقتصاد دیجیتال بر بستر iOS قرار دارد. در این دولت، بازارگاه گوگلپلی نیز در اختیار مردم قرار گرفت و یکی از سکوهای بینالمللی پرکاربرد در جهان، یعنی واتساپ، بازگشایی شد.
عدالت ارتباطی را با بازتعریف پوشش روستایی دنبال کردیم
وی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر عدالت گفت: دکتر پزشکیان نگاه ویژهای به عدالت دارد و این کلیدواژهای است که در جلسات دولت نیز بهطور مستمر مورد تأکید قرار میگیرد. عدالت و آموزش دو مفهومی هستند که برای من نیز اهمیت زیادی دارند.
وزیر ارتباطات ادامه داد: در ابتدای حضورمان در وزارتخانه، در بررسی آمار و ارقام مربوط به پوشش روستایی با یک مسئله جدی مواجه شدیم. نمایندگان مجلس به ما میگفتند آنچه در داشبوردهای شما سبز است، در میدان دیده نمیشود و مردم روستاها ناراضی هستند. وقتی این مسئله در سفرهای استانی نیز تکرار شد و تصمیم گرفتیم این موضوع را بازتعریف کنیم.
گزارش عملکرد ارتباطی استانها باید در برابر نمایندگان مردم ارائه شود
وی با اشاره به تغییر روال گزارشدهی گفت: جلساتی با نمایندگان مجلس برگزار کردیم و مدیران استانی نیز بهصورت حضوری یا ویدئوکنفرانسی در این جلسات حضور یافتند. روال گذشته را تغییر دادیم؛ مدیر استانی، اعم از مدیر ICT یا مدیر مخابرات، گزارش استان را ارائه میکند و نماینده مردم نیز همانجا گزارش را میشنود. این روش باعث میشود گزارشها نتوانند غیرواقعی باشند. ما به مدیران یک خط قرمز نیز اعلام کردیم؛ اگر آماری ارائه میکنید، باید برای مردم ملموس باشد و اگر کاری انجام نشده، اشکالی ندارد که آن را اعلام و بابت آن عذرخواهی کنیم، اما عددی که به مردم میدهیم باید واقعی باشد و خلاف واقع نباشد.
بیش از سههزار و ۵۰۰ روستا به اینترنت باکیفیت متصل شدند
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ممیزی مجدد پوشش روستایی کشور اظهار کرد: با این رویکرد، کل پوشش روستایی کشور را یک بار دیگر ممیزی کردیم و درصد تکمیل پروژه موسوم به USO بهصورت قابل ملاحظهای افت کرد و عملاً مسیر جدیدی را آغاز کردیم که در آن کیفیت ارتباطات نیز مورد توجه قرار گرفت. در دولت چهاردهم بیش از سههزار و ۵۰۰ روستا با کیفیت مناسب به اینترنت پرسرعت دسترسی پیدا کردند و برای این کار بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است.
هاشمی با بیان اینکه هدف از این اقدامات صرفاً اتصال روستاها به اینترنت نیست، گفت: خط قرمزی که برای معاونان و مدیران تعیین کردیم این بود که در نهایت باید مردم روستا از آموزش با کیفیت بهرهمند شوند؛ چراکه عدالت آموزشی بدون دسترسی به بستر ارتباطی پایدار و باکیفیت محقق نمیشود.
اتصال مدارس به شبکه ارتباطی، گامی برای عدالت آموزشی است
وی ادامه داد: نمیتوان معلمانی که در شهرهای بزرگی مانند تهران، شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز حضور دارند، به همه روستاها فرستاد؛ اما اگر یک بستر ارتباطی پایدار و باکیفیت در روستا داشته باشیم و محتوای آموزشی را در اختیار دانشآموزان قرار دهیم، میتوانیم فاصله و شکاف دیجیتال را کاهش دهیم.
وزیر ارتباطات با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر هوشمندسازی مدارس گفت: در کنار توسعه پوشش ارتباطی، هوشمندسازی مدارس را نیز در دستور کار قرار دادیم و تا این مرحله هزار و ۳۰۰ مدرسه در کشور با سرعت مناسب و بستر ارتباطی پایدار متصل شدهاند. این اتصال کمک میکند محتوای آموزشی نیز به مدارس منتقل شود. من در سفرهای استانی تلاش میکنم خودم از نزدیک این شرایط را ببینم، چراکه خودم معلم هستم و نسبت به این موضوع حساسیت دارم. برنامه ما این است که همه مدارس کشور را با کیفیت مناسب به شبکه متصل کنیم و پس از آن بتوانیم ظرفیت محتوایی سکوهای بخش خصوصی را نیز بهصورت عادلانه در اختیار دانشآموزان سراسر کشور قرار دهیم.
توسعه صنعت فضایی با قدرت دنبال شد
وزیر ارتباطات با اشاره به توسعه صنعت فضایی در دولت چهاردهم گفت: موضوع ماهوارهها و توسعه صنعت فضایی یکی دیگر از حوزههایی بود که با قوت دنبال شد و در این دولت چند اتفاق مهم و «اولین» در صنعت فضایی کشور رقم خورد. برای نخستین بار توانستیم سه ماهواره را بهصورت همزمان و در تعامل با کشور روسیه در مدار قرار دهیم. نکته مهم این بود که این سه ماهواره با سه رویکرد متفاوت توسعه یافته بودند؛ یک ماهواره با محوریت دولت، یک ماهواره با محوریت حوزه دفاعی و یک ماهواره با محوریت دانشگاهها و بخش خصوصی. قرار گرفتن همزمان این ماهوارهها در مدار، یک حرکت ویژه و جهشی در صنعت فضایی کشور بود.
پایگاه چابهار به پیشرفت قابل توجهی رسیده است
وی با اشاره به آسیب دیدن بخشی از بسترهای پرتاب در شرایط جنگی گفت: بخشی از زیرساختهای پرتاب در شرایط جنگی آسیب دیده است، اما فاز نخست پایگاه چابهار رشد قابل توجهی داشته و میزان پیشرفت آن از حدود ۴۰ درصد به ۹۸ درصد رسیده است.
وزیر ارتباطات اهمیت این پایگاه را مورد توجه قرار داد و گفت: چابهار موقعیت ویژهای برای قرارگیری ماهوارههای مخابراتی و سنجشی کشور دارد. در حوزه ماهواره ناهید ۲ نیز برای نخستین بار در باند KU و با محوریت بانوان مدیر پروژه، ماهوارهای را در مدار قرار خواهیم داد که کارکرد مخابراتی خواهد داشت.
سه ماهواره منظومه شهید سلیمانی امسال در مدار قرار میگیرد
هاشمی با اشاره به برنامه منظومه شهید سلیمانی گفت: برنامه ما این است که امسال، با کمک خداوند، برای نخستین بار سه ماهواره از منظومه شهید سلیمانی را بهصورت همزمان در مدار قرار دهیم.
وی توضیح داد: منظومه شهید سلیمانی شامل ۲۴ ماهواره است که ۱۸ ماهواره اصلی و شش ماهواره رزرو هستند و سه ماهواره از این مجموعه برای قرار گرفتن همزمان در مدار در سال جاری برنامهریزی شدهاند و سایر ماهوارهها نیز برای سالهای آینده در نظر گرفته شدهاند.
هدفگذاری اتصال ۱۰۰ درصدی روستاهای بالای ۲۰ خانوار
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: یکی از تکالیف اصلی ما این است که ۱۰۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار را با کیفیت مناسب به اینترنت متصل کنیم. این موضوع را به عنوان یکی از محورهای ویژه دولت چهاردهم دنبال میکنیم.
دیپلماسی فناوری، سقف اقتصاد دیجیتال کشور را جابهجا میکند
هاشمی با اشاره به قرار گرفتن دیپلماسی فناوری در دستور کار وزارت ارتباطات گفت: یکی از محورهایی که بهصورت ویژه دنبال کردیم، دیپلماسی فناوری بود. اقتصاد دیجیتال در داخل کشور یک سقف دارد که به مختصات جغرافیایی کشور محدود میشود، اما در تعامل با کشورهای منطقه میتوانیم ظرفیتهای خود را به کشورهای مختلف معرفی کنیم. بر همین اساس، دیپلماسی فناوری را در دستور کار قرار دادیم و تعاملات زیادی را در مجامع مختلف آغاز و دنبال کردیم.
وزیر ارتباطات با اشاره به رویکرد خود نسبت به سفرهای خارجی و استانی گفت: به معاونانم تأکید کردهام سفر برای سفر معنا ندارد؛ بعد از هر سفر باید مشخص باشد چه چیزی برای کشور، زیستبوم اقتصاد دیجیتال و حوزه ارتباطات به ارمغان آوردهایم.
وی افزود: در سفرهای استانی نیز تلاش میکنیم تا حد امکان بهصورت میدانی شرایط را ببینیم تا ارزیابی واقعی و عملیاتی از وضعیت داشته باشیم.
هوش مصنوعی به نیروی انسانی ماهر نیاز دارد
هاشمی با اشاره به برنامههای وزارت ارتباطات در حوزه هوش مصنوعی گفت: در این حوزه باید چند محور را همزمان طراحی و دنبال کنیم که یکی از مهمترین آنها نیروی انسانی است.
وی افزود: در برنامه، تکلیف آموزش ۵۰۰ هزار نیروی مهارتی برای توسعه اقتصاد دیجیتال پیشبینی شده و هوش مصنوعی یکی از مهمترین ارکان اقتصاد دیجیتال خواهد بود. برنامه «ایران دیجیتال» نیز در همین مسیر طراحی شده و با تعامل میان وزارت ارتباطات، وزارت آموزش و پرورش و معاونت علمی، آموزش مهارتهای مختلف به دانشآموزان از دوره متوسطه اول دنبال میشود تا در افق پیشرو بتوانند وارد بازار کار شوند.
ایجاد اپراتورهای هوش مصنوعی در کشور
هاشمی یکی دیگر از محورهای مهم حوزه هوش مصنوعی را توسعه زیرساخت و شکلگیری اپراتورهای هوش مصنوعی دانست و گفت: بخش خصوصی باید بتواند در گام نخست موافقت اصولی و سپس پروانه دریافت کند و با نرخ بازگشت سرمایه منطقی وارد سرمایهگذاری شود. با توجه به محدودیت منابع دولت، نمیتوان همه سرمایهگذاریهای مورد نیاز را از منابع دولتی تأمین کرد و یکی از اتفاقات ویژهای که در این دوره رقم خواهد خورد، شکلگیری اپراتورهای هوش مصنوعی در کشور است. برای این موضوع حدود یک سال کار کارشناسی انجام شده و نظرات افراد مختلف، بهویژه بخش خصوصی، دریافت شده است.
وی تصریح کرد: البته این به معنای جلوگیری از فعالیت شرکتهای استارتآپی یا دانشبنیان نیست و هر شرکتی میتواند برای خود زیرساخت ایجاد کند، اما در سطح ملی و کلان، لازم است یک مجموعه بزرگ وارد میدان شود و این کار را بهصورت گسترده دنبال کند.
هاشمی گفت: این موضوع در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شد، پس از آن در دولت و هیئت دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً فراخوان آن انجام شده است. این اقدام میتواند به پاسخگویی به نیاز زیرساختی کشور کمک کند.
پزشکیان برای حفظ وفاق ملی از خودش میگذرد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ویژگیهای رئیسجمهور گفت: آقای دکتر پزشکیان واقعاً یک الگوی ویژه از وفاق است. من بارها دیدهام که خیلی وقتها صحبت نمیکند و از خودش میگذرد تا وفاق ملی حفظ شود و این کار بسیار سخت و دشواری است.
به گفته هاشمی مجموعه وزارت ارتباطات نیز از نگاه مبتنی بر وفاق آقای دکتر پزشکیان الهام گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه مفهوم «خانواده ارتباطات» بسیار گستردهتر از وزارت ارتباطات و اپراتورهاست، اظهار کرد: خانواده ارتباطات فقط اپراتورها و وزارت ارتباطات نیست؛ کل زیستبومی است که خدمات ارتباطی و غیرارتباطی و خدمات اقتصاد دیجیتال را به مردم ارائه میدهد و تلاش ما این بوده که در این مسیر حرکت کنیم.
از دعوا چیزی درنمیآید؛ مطالبهگری باید همراه با تعامل باشد
هاشمی با بیان اینکه در حوزه فناوری تعامل را اصل میداند، گفت: من حوزه فناوری را حوزه تعامل میبینم. از دعوا چیزی درنمیآید. مطالبهگری حتماً مهم است و باید مطالبهگر بود، اما دعوا آثار و تبعاتی دارد که بعد باید انرژی زیادی صرف جمع کردن آن آثار شود.
وی با اشاره به حضور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در شورای معاونان وزارت ارتباطات افزود: اینکه مدیرعامل یک اپراتور در شورای معاونان وزارتخانه حضور پیدا میکند، مفهوم وفاق و تعامل دارد.
بخش خصوصی باید از نقطه آغاز تا پایان در تصمیمگیری حضور داشته باشد
وزیر ارتباطات تأکید کرد: بخش خصوصی اصرار دارد که هیچ مصوبهای در مجموعه وزارت ارتباطات، در حدود اختیارات وزارتخانه، بدون تأیید و حضور بخش خصوصی پیش نرود و این نشاندهنده تعامل ما با بخش خصوصی است. در ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی نیز بخش خصوصی باید حضور داشته باشد. ممکن است در شورای عالی فضای مجازی درباره حق رأی بحث شود، اما مهم این است که بخش خصوصی از نقطه آغاز تا نقطه انتهایی در جریان تصمیمگیری حضور داشته باشد.
هاشمی تأکید کرد: خط قرمز من این بوده که موضوعات پشت درهای بسته جمعبندی نشوند و این رویکرد را در مجموعه وزارت ارتباطات دنبال کردهایم.
صداقت پزشکیان؛ ویژگیای که در مدیریت امروز کمیاب است
وی در ادامه با اشاره به ویژگی شخصیتی رئیسجمهور گفت: یکی از ویژگیهای آقای دکتر پزشکیان که من به آن باور دارم، صداقت ایشان است؛ آنچه به زبان میآورد، همان چیزی است که در دلش میگذرد و این ویژگی شخصیتی در دنیای امروز و حتی در لایههای مدیریتی، بسیار کمیاب است.
وزیر ارتباطات افزود: ایشان مرتب تأکید میکند که اگر مردم را داشته باشیم، نباید نگران چیز دیگری باشیم و مردم را باید داشته باشیم. گاهی افراد درباره مردم و ملت صحبت میکنند، اما این صحبتها شعاری است و حس خوبی ایجاد نمیکند؛ در حالی که در مورد دکتر پزشکیان، این موضوع متفاوت است و از عمق اعتقاد او به مردم ناشی میشود.
پزشکیان جزئیات را میبیند و با مدارا عبور میکند
وی با اشاره به رفتار رئیسجمهور در جلسات دولت گفت: بعضی وقتها آقای دکتر پزشکیان آنقدر با اعضای هیئت دولت مدارا میکند که در نگاه اول ممکن است تصور شود نسبت به موضوعی حساسیت ندارد، اما واقعیت این است که حساسیتهای خود را دارد و حتی جزئیات را میداند؛ با این حال تلاش میکند با بزرگواری از کنار بعضی مسائل بگذرد تا خود فرد متوجه موضوع شود؛ دکتر پزشکیان مردی است که در سکوت ایستاد.
در شرایط جنگی اجازه ندادیم مرسولهای روی زمین بماند
وزیر ارتباطات با اشاره به عملکرد شبکه پستی در شرایط جنگی گفت: در شرایط جنگی، اجازه ندادیم حتی یک مرسوله روی زمین بماند. کارکنان شرکت ملی پست و پستچیها بسیار پرتلاش و کمادعا هستند و نجابت زیادی دارند و در شرایط جنگی نیز اجازه ندادند خدمت متوقف شود.
وی افزود: اقدامات روزانه و عملکرد این مجموعه را نیز بهصورت مستمر با نظرسنجی از مردم ارزیابی میکنیم و انصافاً خدماتی که شرکت ملی پست ارائه کرده، در نظرسنجیهای دورهای قابل توجه و قابل ملاحظه بوده است.
کدپستی و هویت مکان، یکی از پایههای حکمرانی دادهمحور است
هاشمی با اشاره به اهمیت کدپستی و هویتبخشی به مکان اظهار کرد: همانطور که کد ملی برای افراد اهمیت دارد، کد و هویتبخشی به مکان نیز اهمیت دارد. اگر بخواهیم درباره دولت الکترونیک و شفافیت صحبت کنیم، این دو موضوع از ارکان شکلگیری حکمرانی دادهمحور هستند. در دولت چهاردهم در حوزه ژئو و کدپستی اقدامات ویژهای انجام شده و تعامل با قوه قضائیه و اشتراکگذاری دادهها نیز بهشدت توسعه پیدا کرده است.
وزیر ارتباطات با اشاره به تعامل میان قوه قضاییه و دولت گفت: تعامل قوه قضائیه با دولت و وزارت ارتباطات در این دوره واقعاً ویژه و خاص بوده است.
داده زمانی ارزش دارد که در خدمت مردم و دستگاهها قرار گیرد
هاشمی با تأکید بر اهمیت کاربردیسازی دادهها گفت: وقتی بستری ایجاد میکنیم و میگوییم نقشهبرداری انجام دادهایم یا کدپستی مربوط به اماکن و ساختمانها را داریم، دستگاهها باید از آن استفاده کنند. اگر کد ملی وجود داشته باشد، اما بانک یا دستگاه خدمترسان از آن استفاده نکند، این داده چه فایدهای خواهد داشت؟
وی ادامه داد: کاربردیسازی دادهها دقیقاً به همین معناست و امروز بستری آماده شده که در گذشته در برخی حوزهها حتی به ۲۰ درصد هم نمیرسید.
حکمرانی دادهمحور باید زندگی مردم را تسهیل کند
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تکمیل این مسیر گفت: امیدواریم با اجباری شدن استفاده از کدپستی معتبر و نه خوداظهاری، این بستر به شفافیت موضوعات مختلف، تسهیل امور و بهبود زندگی مردم کمک کند.
هاشمی تأکید کرد: هدف نهایی همه این اقدامات، از توسعه ارتباطات و عدالت روستایی گرفته تا هوشمندسازی، اقتصاد دیجیتال، فناوری فضایی و حکمرانی دادهمحور، این است که خدمات باکیفیتتر، پایدارتر و عادلانهتر در اختیار مردم قرار گیرد.
منبع: پایگاه اطلاع دولت