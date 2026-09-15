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کد خبر: ۱۳۹۴۵۳۳
بازدید: ۸۸۰۷

عکس: خاکسپاری قربانیان شورش در زندان کوبانی

کوبانی؛ مراسم خاکسپاری دست‌کم هفت قربانی شورش و آتش‌سوزی در زندان کوبانی در فضایی آکنده از خشم و اندوه برگزار شد. این حادثه مرگبار پس از آن آغاز شد که تلاش‌ها برای انتقال زندانیان از بازداشتگاه تحت کنترل کُرد‌ها به زندان‌های دولتی در حلب، با وحشت و مقاومت زندانیان روبه‌رو گردید؛ رویدادی که بار دیگر اصطکاک امنیتی میان اداره خودمختار کُرد‌ها و دولت دمشق را به تصویر کشید.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل سوریه نیروهای محلی کُرد
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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