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کد خبر: ۱۳۹۴۵۲۹
بازدید: ۲

عکس: مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور - نونهالان

مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور در رده نونهالان، امروز سه‌شنبه در مانژ سوارکاری باشگاه آلفا برگزار شد. این رقابت‌ها با ارتفاع موانع ۱۰۵ سانتی‌متر و در دو راند برگزار شد. داوری مسابقات نیز به‌صورت دو راند مشابه و با احتساب زمان راند دوم انجام گرفت. عکس: سید علی صالح

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برچسب‌ها:
عکس ورزشی مسابقات پرش با اسب نونهالان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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