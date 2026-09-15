عکس: مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور - نونهالان
مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور در رده نونهالان، امروز سهشنبه در مانژ سوارکاری باشگاه آلفا برگزار شد. این رقابتها با ارتفاع موانع ۱۰۵ سانتیمتر و در دو راند برگزار شد. داوری مسابقات نیز بهصورت دو راند مشابه و با احتساب زمان راند دوم انجام گرفت. عکس: سید علی صالح
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برچسبها:عکس ورزشی مسابقات پرش با اسب نونهالان
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