کسب نخستین امتیاز گلگهر در آسیا
به گزارش تابناک تیم فوتبال گلگهر سیرجان در نخستین بازی از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا «۲» در گروه B، از ساعت ۱۷:۱۵ امروز (سهشنبه) در ورزشگاه حصار دوشنبه تاجیکستان به دیدار الجزیره امارات رفت و به تساوی صفر - صفر دست یافت.
این نخستین امتیاز آسیایی گلگهر ایران در تاریخ این باشگاه است. گلگهر به دلیل محرومیت از امتیاز میزبانی، در تاجیکستان بازیهای خانگی خود را برگزار میکند.
شاگردان مهدی رحمتی چهارشنبه ۲۲ مهرماه در دومین بازی خود ساعت ۱۹:۳۰ در بحرین به مصاف المحرق خواهند رفت.
ترکیب گلگهر: فرزین گروسیان، مجتبی نجاریان، محمد حسینی، علیرضا علیزاده، میلاد کُر، محمدعرفان معصومی، مجید علیاری (۷۴ - علیرضا احسانیفر)، مهدی گودرزی (۹۰ - امیر جعفری)، محمد علینژاد (۸۳ - مجتبی فخریان)، پدرام قاضیپور و لوی بن حسین (۸۳ - محمد بردبار).
ترکیب الجزیره: ارسین، ویلیام روچا، مامادو کولیبالی، مالکوم اولویرا، محمد ربیع (۷۹ - مارکوس ملونی)، روبن فیلیپه، راویل تاگیر، آنتونی دنیز (۶۳ - کریستین اصلانی)، برونو اولیویرا (۶۳ - میلسون)، آندرسون تالیسکا، وینسیوس دملو.
داور: رستم لوتفولین از ازبکستان
اخطار: میلاد کر و علیرضا علیزاده از گلگهر و وینسیوس دملو از الجزیره
در این نیمه، بازیکنان الجزیره با در اختیار داشتن توپ دنبال ایجاد موقعیت بودند که انسجام خط دفاعی گلگهر اجازه این کار را نداد. بازی در این نیمه متعادل پیش رفت و بدون اینکه گلی رد و بدل شود، بازیکنان دو تیم راهی رختکن شوند.
در نیمه دوم، الجزیره یکی دو موقعیت روی دروازه نماینده ایران ایجاد کرد که در یک مورد فرزین گروسیان توپ را روی خط دروازه گرفت. دومین موقعیت نیز به تیر دروازه گلگهر برخورد کرد، هر چند که گروسیان روی توپ تلسط داشت و میتوانست آن را دفع کند. در ادامه شاگردان مهدی رحمتی بازی را کنترل کردند تا در نهایت بازی با نتیجه تساوی به پایان برسد.
در دیگر بازی این گروه، آرکاداغ ترکمنستان با یک گل المحرق بحرین را شکست داد.