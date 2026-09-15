جنگندههای سعودی ۱۳ بار منطقه «ذباب» را بمباران کردند
همزمان با حملات گسترده هوایی دشمن سعودی به تعز، یک منبع نظامی یمنی آماری از تلفات و خسارات سنگین مزدوران سعودی در جبهه الجوف اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۵۲۲| |
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به گزارش تابناک به نقل از المسیره، منابع یمنی اعلام کردند که جنگنده های سعودی در ۱۳ نوبت منطقه ذباب در استان تعز را بمباران کردند.
از سوی دیگر یک منبع نظامی به المسیره گفت: تلفات مزدوران سعودی در درگیریهای جبهه الجوف طی چهار روز گذشته تقریباً به ۲۷۵ نفر رسیده است که شامل کشته، زخمی و اسیر میشود.
این منبع تاکید کرد: ۸۵ دستگاه خودرو و زرهپوش متعلق به مزدوران سعودی در جریان درگیریها در جبهه الجوف سوخته و از کار افتادهاند.
این منبع بیان کرد: ۷ پهپاد مختلف متعلق به دشمن سعودی در جریان درگیریها در جبهه الجوف سرنگون شدند.
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