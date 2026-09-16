ترشی بادمجان بوشهری یکی از ترشی‌های خوش‌طعم و محبوب است که با ترکیب بادمجان و سسی تهیه‌شده از تمر هندی و خرما درست می‌شود.

ترشی‌ها ازجمله مخلفات خوشمزه‌ای هستند که در کنار وعده‌های غذایی سرو می‌شوند و تنوع بالایی دارند. فصل اصلی تهیه ترشی معمولا پاییز است؛ ولی برخی از ترشی‌ها هستند که می‌توان مواد مورد استفاده آنها را در همه فصول سال تهیه کرد. ترشی‌های جنوبی بسیار مشهور و پرطرفدار هستند که شامل ترشی انبه تا انواع ترشی‌های میوه‌ای و ترشی بادمجان می‌شود.

به گزارش تابناک، ترشی‌های جنوبی معمولا تند هستند، به همین دلیل بسیار دلچسب هستند. ترشی بادمجان بوشهری خوشمزه‌ترین ترشی جنوبی است که طعم تند و ملسی دارد و یک چاشنی جذاب برای کنار غذا است. اگر دوست دارید این ترشی خوشمزه را با روشی آسان در منزل درست کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه ترشی بادمجان بوشهری همراه ما باشید.

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مواد لازم برای تهیه ترشی بادمجان بوشهری

بادمجان کوچک و قلمی: ۷ کیلو

تمر هندی: نیم کیلو

خرما: ۱۰ عدد

سیر: ۵ بوته

نمک: ۲ قاشق غذاخوری

فلفل قرمز: به میزان لازم

سرکه قرمز: ۶ لیوان

ادویه ترشی: ۵ قاشق غذاخوری

طرز تهیه ترشی بادمجون بوشهری

مرحله اول؛ آماده کردن بادمجان: بادمجان‌ها را خوب بشویید، سپس پوست بگیرید و داخل یک قابلمه بزرگ بریزید. اگر پوست بادمجان نازک است، می‌توانید پوست نگیرید و با پوست داخل قابلمه بریزید.

مرحله دوم؛ آماده کردن سس ترشی: تمرهندی را داخل یک کاسه مناسب بریزید و ۴ لیوان سرکه به آن اضافه کنید. با دست حسابی تمر هندی را داخل سرکه چنگ بزنید تا داخل سرکه کاملا حل شود، سپس از صافی رد کنید و آب صافش را کنار بگذارید. خرما‌ها را داخل یک کاسه بریزید و ۲ لیوان سرکه به آن اضافه کنید و مانند تمر هندی حسابی چنگ بزنید تا هسته‌های خرما جدا و خرما داخل سرکه کاملا حل شود. این مخلوط را هم از صافی رد کنید. آب صاف تمر هندی و آب صاف خرما را با هم خلوط کنید و به آن نمک اضافه کنید.

مرحله سوم؛ ترکیب نهایی ترشی: مخلوط آب تمر هندی و خرما را روی بادمجان‌های داخل قابلمه بریزید. حالا فلفل قرمز، ادویه ترشی و سیر رنده شده را اضافه کنید و خوب هم بزنید تا مخلوط شود. اگر سرکه کم بود، کمی دیگر سرکه اضافه کنید تا روی بادمجان‌ها را کاملا بگیرد. قابلمه را روی حرارت اجاق گاز بگذارید. ابتدا حرارت را زیاد کنید تا ترشی جوش بیاید، سپس حرارت را کم کنید و اجازه بدهید ترشی ۱۵ دقیقه کم کم بجوشد و بادمجان‌ها بپزد. بعد از پخت، اجاق گاز را خاموش کنید و صبر کنید تا ترشی کاملا خنک شود، سپس داخل شیشه‌های خشک و تمیز بریزید. ترشی را در جای خشک و خنک نگه دارید، نوش جان.

طرز تهیه ادویه ترشی

ادویه ترشی مخلوطی از چند ادویه است که عطر و طعم بی‌نظیری به ترشی می‌دهند. ادویه ترشی را می‌توانید از عطاری‌ها و یا فروشگاه‌های مواد غذایی معتبر تهیه کنید؛ همچنین می‌توانید ادویه ترشی را خودتان در منزل تهیه کنید. برای تهیه ادویه مخصوص ترشی ادویه‌های زیر را با هم مخلوط کنید:

پودر تخم گشنیز: ۵ قاشق چای‌خوری

پودر گلپر: ۱ قاشق چای‌خوری

پودر دارچین: ۱ قاشق چای‌خوری

پودر زیره سبز: ۲ قاشق چای‌خوری

پودر جوز هندی: نصف قاشق چای‌خوری

فلفل سیاه: ۱ قاشق چای‌خوری

فلفل قرمز: ۱ قاشق چای‌خوری

پودر رازیانه: ۱ قاشق چای‌خوری

ترکیب پودر مرزه، ترخان، گشنیز و نعناع خشک: ۲ قاشق چای‌خوری

نکات کلیدی

برای درست کردن این ترشی بادمجان‌های کلفت و تخمی مناسب نیست. بهتر است از بادمجان‌های قلمی و یا بادمجان‌های کوتاه و تپل استفاده کنید.

سعی کنید برای درست کردن این ترشی از تمر هندی درجه یک سیاه استفاده کنید، زیرا در طعم ترشی تاثیر زیادی دارد و موجب غلیظ شدن آب ترشی می‌شود. تمر هندی (خرمای هندی) گیاهی از مناطق استوایی قاره آفریقاست که میوه آن شبیه لوبیایی درشت، قهوه‌ای، ترش مزه و سرشار از قند است. تمر هندی دارای کربوهیدرات، فیبر، پروتئین، انواع ویتامین، آهن، کلسیم، منیزم، فسفر و پتاسیم است. یک تمر هندی مرغوب باید تازه و ترش مزه باشد. هنگام خرید تمر هندی به مارک و اصل بودن آن توجه کنید. تمر هندی‌های غیر استاندارد معمولا با روش‌های غیر بهداشتی تهیه و بسته‌بندی شده‌اند که در این صورت ممکن است دارای حشرات ریز یا انگل‌های میکروبی باشند؛ بنابراین سعی کنید تمر هندی را از فروشگاه‌های معتبر مواد غذایی تهیه کنید.

استفاده از فلفل تند برای پخت این ترشی به ذائقه شما بستگی دارد. اگر تندی دوست ندارید، می‌توانید از فلفل سبز معمولی استفاده کنید و اگر به طعم تند علاقه دارید، می‌توانید میزان فلفل تند را بنابر سلیقه‌تان زیاد کنید.