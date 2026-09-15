انهدام سومین پهپاد MQ-1 آمریکایی در روز جاری
لحظاتی قبل سومین پهپاد MQ-1 ارتش تروریستی آمریکا در روز جاری توسط هوافضای سپاه در تنگه هرمز منهدم شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۵۲۰| |
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به گزارش تابناک، لحظاتی قبل سومین پهپاد MQ-1 ارتش تروریستی آمریکا در روز جاری به وسیله آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در آسمان تنگه هرمز رهگیری و منهدم شد.
گفتنی است، در طول جنگ تحمیلی سوم، صدها فروند پهپاد متجاوز توسط پدافند هوایی کشورمان ساقط شده که پهپادهای «لوکاس»، «هرمس»، «MQ-1» و «MQ-9» نیز میان آنها بودهاند،
همچنین چند روز پیش روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انهدام یک فروند شناور بدونسرنشین (شهپاد) ارتش آمریکا در ورودی تنگه راهبردی هرمز خبر داده بود، این عملیات شامگاه پنجشنبه ۱۹ شهریورماه انجام شد و این عملیات سپاه اقدامی دقیق، هوشمندانه و بهموقع در دفاع از تمامیت ارضی و منافع حیاتی کشور تلقی میشود.
منبع: تسنیم
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