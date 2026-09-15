به گزازش تابناک به نقل از ای‌بی‌سی نیوز، به گفته وزارت دادگستری آمریکا، یک مرد ۲۱ ساله متهم است که ضمن حمایت از داعش، یک سلاح گرم و مهمات دریافت کرده است.

بنا بر این گزارش، جاناتان هانتر کرِیمر، ۲۱ ساله، اهل والنسیا در ایالت پنسیلوانیا، با نام «حمزه الرشید» شناخته می‌شد و بر اساس شکایت کیفری فدرال وزارت دادگستری، وابستگی خود به داعش را اعلام کرده، پیشنهاد به اشتراک‌گذاری کتابچه‌های آموزشی مواد منفجره با دیگران را داده و قصد خود را برای آماده‌سازی برای «مأموریتش» بیان کرده و گفته بود که فقط یک «سلاح» کم دارد.

به ادعای وزارت دادگستری، کرِیمر از سال ۲۰۲۳ تحت نظر اف‌بی‌آی بود، زمانی که مقامات ایالتی پنسیلوانیا او را به دلیل نقش ادعایی در توطئه‌ای برای ارتکاب حادثه‌ای با تلفات جمعی و همچنین داشتن محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان، متهم و مجرم تشخیص دادند.

این وزارتخانه اسناد ادعایی از این موضوع را روز سه‌شنبه در دادگاه شرح داده و مدعی شد که اخیراً یک خبرچین با اف‌بی‌آی تماس گرفته و نگرانی‌های خود درباره کرِیمر را به اشتراک گذاشته است.

به گفته وزارت دادگستری تجهیزات زیر از کرِیمر و هتل محل اقامتش ضبط شده است: یک تفنگ نیمه‌خودکار، پنج خشاب تفنگ، یک دوپایه و دوربین تفنگ، در مجموع ۱۹۰ گلوله مهمات تفنگ، یک ابزار سنگرکنی، اسپری فلفل و حدود ۳۰ چاقو.

مدیر اف‌بی‌آی کاش پاتل در این باره مدعی شد که مظنون در حال طراحی «یک حمله خشونت‌آمیز در حمایت از داعش» بوده و همچنین در حال تعامل با تبلیغات داعش به‌صورت آنلاین و ایجاد طرح‌های حمله بوده است.

پیش از این نیز اف‌بی‌آی مدعی شده بود که یک توطئه حمله تروریستی برای شب سال نو (۳۱ دسامبر ۲۰۲۵) در ایالت کارولینای شمالی را خنثی کرده و مظنونی را دستگیر کرده است که مستقیماً از گروه تروریستی داعش الهام گرفته بود.