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صدور حکم قطعی پرونده گلباران با بیش از هفت هزار شاکی

رئیس‌کل دادگستری استان خوزستان از صدور حکم قطعی پرونده کثیرالشاکی موسوم به «گلباران» دزفول و محکومیت متهمان این پرونده با احتساب ایام بازداشت قبلی، به تحمل ۳۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ۲ برابر مجموع وجوه دریافتی از شکات محکوم شدند.
کد خبر: ۱۳۹۴۵۱۶
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هایپرمارکت گلباران

به گزارش تابناک، علی دهقانی روز سه شنبه اظهار کرد: پرونده کثیرالشاکی موسوم به «گلباران» دزفول با بیش از هفت هزار شاکی، پس از طی مراحل قانونی در دادسرا و دادگاه بدوی، در مرحله تجدیدنظر نیز مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم قطعی این پرونده صادر شد.

وی افزود: محکومان این پرونده پس از انجام تحقیقات و رسیدگی‌های قضایی در مراحل مختلف، با احتساب ایام بازداشت قبلی، به تحمل ۳۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ۲ برابر مجموع وجوه دریافتی از شکات و رد مال محکوم شدند.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان گفت: محکومان پرونده کثیرالشاکی نیوساد گستر ایرانیان (معروف به گلباران) شامل احمد دهقان زاده فرزند محمدحسن، محمد دهقان زاده فرزند محمدحسن، محمدحسین دهقان زاده فرزند غلامحسین، شرکت نیوساد گستر ایرانیان به شماره ثبت ۶۰۵۶ و شرکت خوشه زرین امید هستند.

وی با اشاره به تعداد بالای شاکیان این پرونده افزود: رسیدگی به این پرونده با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی و با هدف صیانت از حقوق مالباختگان و استیفای حقوق آنان انجام شده است.

دهقانی تأکید کرد: با قطعی شدن حکم، پرونده برای اجرا به اجرای احکام ارجاع و فرآیند استرداد و وصول حقوق مالباختگان، از محل اموال توقیف‌شده متهمان و در چارچوب مقررات قانونی، انجام خواهد شد.

گفتنی است، مجتمع تجاری تفریحی گلباران شهریور ۱۳۹۸ در هشت طبقه و افزون بر ۲۴ هزار مترمربع فضای خالص در دزفول به بهره برداری رسید.

انتشار شایعه ورشکستگی شرکت نیوساید گستر ایرانیان موسوم به هایپرمارکت گلباران دزفول موجب خروج سنگین سرمایه از این شرکت توسط سهامداران شد.

ناتوانی این شرکت در تحقق وعده‌های داده شده به سپرده گذاران برای بازپرداخت اصل سرمایه آنها و تعطیلی هایپرمارکت گلباران بر نگرانی سهامداران این شرکت افزود و درنهایت منجر به تعطیلی کامل مجتمع شد.

منبع: دادگستری خوزستان

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خوزستان دزفول مجتمع تجاری ورشکستگی پرونده کثیرالشاکی
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