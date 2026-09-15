«علیالاصول» رهبری چگونه نقشه آمریکا را خنثی کرد؟
به گزارش تابناک؛ سردار سید قاسم قریشی در جمع نخبگان و سرشبکههای تبیینی ثامن سراسر کشور در مشهد مقدس با تشریح نقش تمدنی بسیج در مقابله با جبهه کفر و روایت نصر و اقتدار ایران اسلامی و با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین در میدان جنگ ترکیبی و شناختی، اظهار کرد: امروز روایتگری صحیح و بهموقع، بخشی از میدان مقابله با دشمن است و مسئولان و فعالان این عرصه باید با شناخت دقیق طراحیهای دشمن، اجازه ندهند حقیقت با روایتهای تحریفشده جایگزین شود.
وی با بیان اینکه «روایت» میتواند بر ذهن و برداشت مخاطب اثر بگذارد، افزود: در جنگ روایتها، کسی موفق است که هوشمندانه، قدرتمند و بهموقع عمل کند؛ البته از منظر اعتقادی، دروغ و تحریف جایگاهی ندارد و آنچه اهمیت دارد، بیان بهموقع حقیقت و جلوگیری از آن است که دشمن روایت نخستین و اثرگذار خود را بر افکار عمومی تحمیل کند.
جهاد تبیین؛ مقابله با تحریف و وارونهسازی حقیقت
وی جهاد تبیین را فراتر از اطلاعرسانی دانست و بیان کرد: جهاد تبیین یعنی روشن کردن حقیقت در برابر تحریف، آشکارکردن حق از باطل و مقابله فعالانه با هجمهای که دشمن برای وارونهسازی واقعیت به راه میاندازد. تجربه تاریخی نشان داده است که هرگاه حقیقت بهدرستی تبیین نشود، دشمن میتواند جای مظلوم و ظالم، حق و باطل و حتی جلاد و شهید را در افکار عمومی جابهجا کند.
جانشین سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به نمونههایی از تاریخ اسلام، از جمله وقایع پس از جنگ صفین و حوادث منتهی به عاشورا، خاطرنشان کرد: روایت صحیح و روشنگرانه از حوادث تاریخی، نقش مهمی در ماندگاری حقیقت دارد و اگر این وظیفه بهدرستی انجام نشود، زمینه برای تحریف واقعیت و شکلگیری برداشتهای انحرافی فراهم میشود. امروز نیز دشمن تلاش میکند با همین الگو، تحولات منطقه و مقاومت ملتها را به گونهای دیگر به افکار عمومی معرفی کند.
وی با اشاره به نحوه روایت جنایات رژیم صهیونیستی در فضای بینالمللی، گفت: یکی از نمونههای روشن جنگ شناختی، تلاش طولانیمدت برای معرفی رژیم صهیونیستی بهعنوان طرف مظلوم و معرفی مقاومت ملت فلسطین بهعنوان عامل ناامنی بوده است؛ در حالی که واقعیت تاریخی و تحولات سالهای اخیر، بسیاری از این روایتسازیها را با چالش جدی مواجه کرده است.
تقابل ایران و جبهه استکبار؛ یک مواجهه تاریخی و تمدنی
سردار قریشی با تأکید بر ضرورت شناخت تقابل تاریخی میان جبهه حق و باطل، افزود: تحولات امروز را نمیتوان صرفاً در قالب حوادث روزمره و خردهروایتها تحلیل کرد. آنچه در منطقه و در مواجهه ایران با جبهه آمریکایی ـ صهیونیستی جریان دارد، بخشی از یک تقابل عمیق تاریخی و تمدنی است که در دوره معاصر با پیروزی انقلاب اسلامی وارد مرحلهای تازه شده و ظرفیتهای جدیدی را در جهان اسلام پدید آورده است.
جانشین سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: برای فهم درست این تقابل باید ریشههای تاریخی شکلگیری نظام سلطه، استعمار و پروژههای غرب در منطقه را شناخت. تحولات مربوط به فلسطین و شکلگیری رژیم صهیونیستی را نمیتوان جدا از سیاستهای استعماری قدرتهای غربی و تلاش آنان برای تثبیت یک ساختار وابسته در قلب جهان اسلام بررسی کرد.
وی تصریح کرد: بررسی تاریخ نشان میدهد که قدرتهای استعماری برای حفظ منافع خود، همواره از ابزارهای مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و حتی مذهبی استفاده کردهاند و در مقاطع مختلف کوشیدهاند با ایجاد اختلاف میان ملتهای مسلمان، ظرفیت جهان اسلام را تضعیف کنند. از این منظر، مسئله فلسطین صرفاً یک مناقشه جغرافیایی نیست، بلکه بخشی از یک پروژه گستردهتر برای مهار ظرفیتهای جهان اسلام است.
انقلاب اسلامی معادلات منطقه را تغییر داد
سردار قریشی با اشاره به تأثیر انقلاب اسلامی بر معادلات منطقهای، عنوان کرد: انقلاب اسلامی با الهامبخشی به ملتهای مسلمان و حمایت از جریان مقاومت، معادلاتی را تغییر داد که قدرتهای غربی طی سالها برای تثبیت آن تلاش کرده بودند؛ مقاومت در لبنان و فلسطین نیز به تدریج توانست از یک جریان محدود به یک ظرفیت اثرگذار منطقهای تبدیل شود و در برابر رژیم صهیونیستی ایستادگی کند.
وی افزود: آنچه امروز بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده، شکست تصویر شکستناپذیری رژیم صهیونیستی و آشکارشدن آسیبپذیری آن است. سرزمینهای اشغالی که سالها بهعنوان محیطی امن و برخوردار از رفاه برای صهیونیستها معرفی میشد، امروز با واقعیتهای جدیدی مواجه است و این تغییر، یکی از نتایج مهم مقاومت و تحولات منطقه به شمار میرود.
جانشین سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه دشمنی با جمهوری اسلامی صرفاً به یک موضوع سیاسی محدود نیست، گفت: جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب، در شرایطی که با فشارهای گسترده اقتصادی، علمی، سیاسی و نظامی مواجه بود، توانست در عرصههای مختلف به پیشرفت دست پیدا کند و همین الگوی پیشرفت و استقلال، برای نظام سلطه قابل تحمل نیست؛ از همین رو، دشمن همواره به دنبال راههایی برای متوقف کردن این حرکت بوده است.
اقتدار ایران باید دشمن را از فکر تجاوز منصرف کند
سردار قریشی تأکید کرد: امام شهیدمان در پی قدرت و اقتدار ایران در همه حوزهها بود و یک راهبرد دو مرحلهای رساندن ایران به سطحی از قدرت که دشمن از هرگونه تجاوز پشیمان شود و دوم اینکه اصلا دشمن فکر حمله به ایران را نکند، داشت که با تدابیر امام شهید بخش اول در زمان حیات مبارک ایشان محقق شد و بخش دوم با کمک خدا و هدایت امام رشیدمان در جنگ ۲۰۰ روزه در حال نمایان شدن است.
وی با اشاره به طراحیهای دشمن برای ایجاد بحران و بیثباتی در کشور، عنوان کرد: دشمن در مقاطع مختلف تلاش کرده است با ترکیب فشار خارجی، جنگ روانی، ایجاد آشوب و تهدید نظامی، جمهوری اسلامی را دچار فرسایش و فروپاشی کند؛ اما ایستادگی ملت ایران و تدابیر اتخاذشده در سطح عالی نظام، این طراحیها را با شکست مواجه کرده است.
جانشین سازمان بسیج مستضعفین، مهمترین دستاورد تحولات اخیر را آشکارشدن نقش «درایت، هوشمندی و حکمت» رهبری در ایران دانست و تصریح کرد: حکمت و هوشمندی رهبر معظم انقلاب در پیام مربوط به تفاهمنامه بهویژه تأکید ایشان بر «علیالاصول»، تضمین رئیسجمهور بر حفظ منافع کشور، دلسوزبودن رئیسجمهور و تیم مذاکرهکننده، بیاعتمادی به دشمن بهویژه پس از نقض عهد آمریکا بر همگان روشن و خدعه آمریکا را باطل کرد.
سردار قریشی با تأکید بر حساسیت شرایط کنونی، خطاب به مسئولان و فعالان عرصه جهاد تبیین خاطرنشان کرد: امروز نقش روشنگری و جهاد تبیین در خنثیسازی جنگ شناختی دشمن، کمتر از نقش نیروهای نظامی در میدان دفاع نیست. باید با نگاه کلان، روایت درست و امیدآفرین از واقعیتها ارائه شود، از افتادن در دام خردهروایتهای تفرقهافکن پرهیز شود و با تقویت وحدت ملی، ظرفیتهای مردمی و ساختار دفاعی کشور در مسیر ساخت «ایران قوی» به یکدیگر پیوند بخورد؛ چرا که در این میدان، هر ایرانی میتواند یک بسیجی و بخشی از قدرت ملی کشور باشد.
منبع: ایمنا