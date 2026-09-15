En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

اعلام نحوه برگزاری کلاس‌های نیمسال اول دانشگاه

برگزاری حضوری کلاس‌ها در نیمسال پیش‌رو از سوی معاون آموزشی وزارت علوم ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۵۱۳
| |
644 بازدید
دکتر ابوالفضل واحدی

به گزارش تابناک؛ ابوالفضل واحدی، در ابلاغیه‌ای خطاب به رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی کشور، با تبریک آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، بر حضوری بودن آموزش دانشگاه‌ها در نیمسال پیش‌رو تأکید کرد و این موضوع پیش‌تر نیز در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها در ۲۱ شهریور از سوی  حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مورد تأکید قرار گرفته بود.

بر اساس این ابلاغیه، چنانچه دانشگاهی به دلیل شرایط خاص و ویژه درخواست بهره‌مندی از شیوه‌نامه «بهره‌گیری از آموزش الکترونیکی در دوره‌های حضوری» را از چهارم مهرماه به بعد داشته باشد، لازم است درخواست خود را ابتدا در کارگروه مدیریت استانی و با رعایت کامل مفاد شیوه‌نامه مربوط بررسی کند.

در صورت تأیید در کارگروه مدیریت استانی، درخواست دانشگاه برای بررسی نهایی در شورای مرکزی مدیریت استانی به معاونت آموزشی وزارت علوم ارسال خواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ابوالفضل واحدی نیمسال اول تحصیلی کلاس حضوری
وقتی آرامش را تور می‌کنند!/ پشت پرده تورهای هیلینگ و پاکسازی
ترامپ از عجایب روزگار است/ شهادت شهید رئیسی طبیعی نبود/ قائم پناه مثل برادر پزشکیان است! / تجمعات شبانه نیازمند آسیب شناسی هستند
تنها زن ایرانی قربانی یازدهم سپتامبر/ القاعده چه تأثیری بر روابط ایران و آمریکا گذاشت؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کدام دانشگاه‌ها دیرتر باز می‌شوند؟
دغدغه وزیر برای حضوری یا غیرحضوری شدن دانشگاه‌ها
زمان دقیق اعلام نتایج و ورود به دانشگاه مشخص شد!
اطلاعیه جدید مجلس درباره جلسات هفته جاری
دانشگاه تهران حضوری شد
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
سخنرانی جنجالی لاله مرزبان پس از بردن جایزه ونیز  (۲۵۰ نظر)
لاله مرزبان و آزادی زنان ایران/ یک جمله و چند سؤال بی‌پاسخ  (۱۹۶ نظر)
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک  (۱۱۱ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۰۷ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۴ نظر)
اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس  (۸۱ نظر)
اعلام جرم علیه عوامل برنامه «با ضیا»  (۷۶ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۶۷ نظر)
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!  (۶۴ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۵۵ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۵ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
جنجال در آغوش گرفتن خانم و آقای بازیگر روی صحنه!  (۴۹ نظر)
طرح «عدم کفایت نماینده مجلس»  (۴۷ نظر)
تصاویر بوسه پسر ریما رامین فر به او در جشنواره ونیز  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005qm9
tabnak.ir/005qm9