به گزارش خبرنگار تابناک، مراسم معارفه سید احسان خاندوزی به عنوان رئیس جدید کارگروه بررسی‌های اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر انقلاب اسلامی و تودیع علی آقامحمدی، روز سه‌شنبه ۲۴ شهریور برگزار شد.

خاندوزی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، پیش از این در دولت شهید رئیسی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کرد و یکی از اعضای کابینه سیزدهم بود. او اکنون پس از ۳۶ سال حضور علی آقامحمدی در این جایگاه، با حکم مسئولان مربوطه به عنوان رئیس جدید کارگروه بررسی‌های اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر انقلاب اسلامی منصوب شده است.

معاونت بررسی دفتر رهبر انقلاب اسلامی از چند کارگروه تخصصی تشکیل شده است که هر یک در حوزه‌ای مشخص، وظیفه بررسی، ارزیابی و تهیه گزارش‌های کارشناسی را بر عهده دارند. در این میان، کارگروه بررسی‌های اقتصادی به دلیل اهمیت و حساسیت مسائل اقتصادی کشور، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به عنوان یکی از بخش‌های مهم این معاونت شناخته می‌شود.

این کارگروه ماهیتی کارشناسی و راهبردی دارد و مأموریت اصلی آن، مطالعه و تحلیل مسائل کلان اقتصادی کشور، بررسی روندها و چالش‌های موجود، آسیب‌شناسی سیاست‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی است. در واقع، این مجموعه تلاش می‌کند با رصد مستمر تحولات اقتصادی، جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، و انجام بررسی‌های تخصصی، تصویری دقیق‌تر از وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد.

از جمله وظایف این کارگروه می‌توان به پایش مستمر شاخص‌های کلان اقتصادی، بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های اقتصادی، تحلیل آثار سیاست‌های اتخاذشده، شناسایی نقاط ضعف و قوت در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تهیه گزارش‌های تحلیلی و کارشناسی اشاره کرد. این گزارش‌ها با هدف کمک به تصمیم‌سازی، ارائه ارزیابی‌های دقیق و فراهم کردن پشتوانه کارشناسی برای بررسی مسائل اقتصادی، به دفتر رهبر انقلاب اسلامی ارائه می‌شود.

به بیان دیگر، کارگروه بررسی‌های اقتصادی، حلقه‌ای مشورتی و تحلیلی در حوزه اقتصاد به شمار می‌رود که وظیفه آن نه اجرای سیاست‌ها، بلکه ارزیابی، تحلیل و ارائه جمع‌بندی‌های تخصصی و فنی درباره مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور است. اکنون با آغاز مسئولیت سید احسان خاندوزی در رأس این کارگروه، یکی از مهم‌ترین بخش‌های کارشناسی اقتصادی معاونت بررسی وارد دوره مدیریتی جدیدی شده است.