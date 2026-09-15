دستیار رئیس‌جمهور روسیه در واکنش به ادعای وزیر خارجه لهستان درباره برتری نظامی کشورش، هشدار داد که در صورت اقدام نظامی ورشو علیه مسکو، لهستان ظرف دو تا سه روز استقلال خود را از دست خواهد داد.

به گزارش تابناک؛ نیکولای پاتروشف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه عصر سه‌شنبه در گفت‌وگویی با پایگاه خبری «آرگیومنتس‌اند فکتس» عنوان کرد: وزیر خارجه لهستان به وضوح ارزیابی آماتورگونه‌ای از قدرت نظامی روسیه دارد و از درک این موضوع که نیرو‌های مسلح روسیه در طول عملیات ویژه از تمام پتانسیل خود استفاده نمی‌کنند، امتناع می‌ورزد.

دستیار ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه تاکید کرد: وقتی در مورد برتری نظامی لهستان بر روسیه صحبت می‌شود، رادوسلاو سیکورسکی ظاهرا متوجه نیست که اگر لهستان وارد اقدام نظامی علیه روسیه شود، کشور ما از تمام زرادخانه نیرو‌ها و منابع موجود خود استفاده خواهد کرد و استقلال لهستان ظرف دو یا سه روز از بین خواهد رفت.

وزیر امور خارجه لهستان روز یکشنبه طی رویدادی در کی‌یف با این ادعا که کشورش «قدرت هوایی برتری قاطعی» نسبت به روسیه دارد گفت که لهستان قادر است «ظرف ۶ هفته نیمی از ظرفیت پالایشگاهی روسیه را از کار بیندازد».

دستیار پوتین در ادامه اظهاراتش افزود: سیکورسکی، در جنون روس‌هراسی خود مانند وزرای خارجه سابق کشورش، بار‌ها و بار‌ها عدم تمایل خود را برای تضمین وجود صلح‌آمیز لهستان یا رفاه ساکنان آن نشان داده و در عوض، او در حال پا گذاشتن بر همان چنگک تاریخی است.

او خاطرنشان کرد: سیکورسکی که شیفته‌ی نظامی‌گری است، حاضر نیست حرف رئیس‌جمهور روسیه را بشنود که روسیه هیچ تهدیدی برای هیچکس نیست و کشور ما هیچ دلیلی برای اقدام نظامی علیه اروپا ندارد.