واردات بنز جیمایباخ مجاز شد؛ مردم هنوز منتظر خودروی ارزان!
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، اخیرا فهرست برندهای مجاز خودروهای سواری دارای خدمات پس از فروش برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شد و نام یک برند لوکس دیگر نیز به این فهرست اضافه شده است که در آن امکان واردات و ترخیص خودروهای سواری بنز با برند G.MAYBACH توسط ایرانیان خارج از کشور مورد تأیید قرار گرفته است. این تصمیم پس از بررسی امکان ارائه خدمات پس از فروش خودروهای این برند در داخل کشور اتخاذ شده است.
در حالی که بازار خودروی کشور با گرانیهای نجومی و بحران قیمت دستوپنجه نرم میکند و دهکهای پایین جامعه از خرید حتی خودروهای اقتصادی و ایرانی عاجز ماندهاند، وزارت صمت ابلاغیهای صادر کرده است که به واردات یک برند فوقلوکس «جیمایباخ» (G.MAYBACH) که از گرانقیمتترین خودروهای جهان است توسط ایرانیان خارج از کشور مجوز میدهد.
وقتی مردم برای پراید دستوپا میزنند، جیمایباخ مجاز میشود!
اما بزرگترین نقد به این ابلاغیه، یک پیام تلخ به جامعه است آن هم در شرایطی که قیمت خودروهای داخلی و اقتصادی بهشدت افزایش یافته است و قدرت خرید دهکهای ۱ تا ۵ در پایینترین سطح قرار دارد و مردم برای خرید حتی یک خودروی ارزانقیمت با بحران مواجه هستند.
وزارت صمت به جای تسهیل واردات خودروهای اقتصادی و ارزانقیمت برای اقشار متوسط، مسیر ورود یک برند فوقلوکس و لاکچری را هموار میکند. این تصمیم «تضاد معنایی» با شعارها و سیاستهای حمایتی دولت دارد.
گرچه این ابلاغیه برای ایرانیان خارج از کشور است و تنها یک قشر خاص و مرفه از این تصمیم بهرهمند میشوند اما برای قشر متوسط داخل کشور که با قسط و وام هم توان خرید ندارند، هیچ تسهیلی مشابهی اعمال نشده است و این سوال مطرح است که آیا سیاست صنعتی و تجاری کشور باید حول محور «رفاه یک گروه خاص» تنظیم شود یا نیاز اکثریت مردم؟
جیمایباخ برای چه کسی وارد میشود؟
البته بر اساس این ابلاغیه، امکان ارائه خدمات پس از فروش سری G.MAYBACH بررسی و تأیید شده است اما جای سوال دارد که آیا شبکه خدمات پس از فروش این برند فوقلوکس در کشور از هیچپایهای تا این حد آماده بود که فقط در ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ یعنی چند روز پیش، پاسخ مثبت داده شود؟ درحالی که به نظر می رسد این تأیید فوری، به دلیل تسهیل و عجله برای یک برند لاکچری است، اما نوبت به خودروهای اقتصادی که می شود با هزاران مانع و اینهمه کارشناسی همراه می شود که این نابرابری در رویه، خود جای ابهام دارد.
بنابراین سوال مهم این است که اگر تیم خدمات پس از فروش برای یک خودروی فوقلوکس که در کشور ما تنها تعداد اندکی از آن وجود دارد، آماده است، چرا همین آمادگی و تسهیل برای خودروهای اقتصادی و کمقیمت که نیاز میلیونها نفر است، اعمال نمیشود؟!
بنابراین از یک سو، این تصمیم به ورود برندهای لاکچری به کشور مشروعیت میدهد و میتواند زمینهساز خروج ارز برای تأمین این خودروهای لاکچری باشد و از سوی دیگر، حذف رقابت و بازار آزاد برای تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان خرد را تقویت میکند؛ چرا که جیمایباخ نه یک نیاز، که یک نماد تجمل است که در سختترین شرایط تحریمی و اقتصادی، این تصمیم که خروج ارز و ترویج تجملگرایی را تشویق میکند، با منافع ملی و نیازهای مردم در تعارض است.
این همکارمون اینجا تتر خرید فرستاد واسه فامیلش خارج ماشین بخره بفرسته.
گذاشتن واسه کسایی که خارج اشنا دارن.
وگرنه کدوم خارج نشینی بخاد ماشین بخره بفرسته ایران؟ که چه بشه؟ هم قیمت ماشین پول تعرفه پرداخت کنه؟
با واژه تجمل گرایی فساد و رانت رو نپوشان
من هم مانند درصد زیادی از مردم ایران داشتن خودروی مایماخ را حتی در دورترین رؤیاها هم نمی توانم ببینم اما حق دارم خواستار دسترسی به یک خودروی اقتصادی ژاپنی مثل تویوتا باشم. این راه حل شما به معنای فقیرکردن همه برای کسب عدالت است. در حالیکه جنبه مثبت آن عدالت ایجابی است. یعنی درهای کشور به روی همه خودروهای خارجی، با حداقل مالیات باز شود تا قیمت خودرو کاهش یابد و همه مردم ایران، مانند مردم 90 درصد کشورهای دیگر بتوانند صاحب خودروی ارزان و با کیفیت شوند. با مافیای خودروی داخلی و واردات خودروی چینی برخورد شود تا راه رفاه و آسایش مردم باز شود نه اینکه همه درها را ببندید تا مردم خودروی خوب را نبینند و به همین تولیدات بی کیفیت داخلی راضی شوند!
به گزارش تابناک؛ سرهنگ ناصر قلینیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور برای صبح امروز چهارشنبه، اظهار کرد: در جنوب به شمال محور کرج-چالوس، در محدوده حد فاصل پل زنگوله تا سیاهبیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است.