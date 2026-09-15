پنتاگون تایید کرد؛ اف-۳۵ هدف حمله ایران
به گزارش تابناک؛ پنتاگون برای نخستین بار بهطور رسمی تأیید کرد که یک جنگنده رادارگریز اف-۳۵ این کشور هنگام مأموریت بر فراز ایران، «هدف آتش دشمن» قرار گرفته و آسیب دیده است؛ موضوعی که پیشاز این تنها بهعنوان «فرود اضطراری» یک فروند اف-۳۵ اعلام شده بود.
سخنگوی سنتکام آن زمان گفته بود: این جنگنده هنگام انجام مأموریت رزمی بر فراز ایران مجبور به «فرود اضطراری» شده و هواپیما و خلبان آن بهسلامت فرود آمدهاند. او همچنین اعلام کرده بود که «خلبان در وضعیت پایدار قرار دارد و حادثه در دست بررسی است».
حالا بازرس کل وزارت جنگ آمریکا در فهرست خسارتهای واردشده به ناوگان هوایی آمریکا، یک فروند اف-۳۵ را در گروه هواپیماهای «آسیبدیده بر اثر آتش دشمن» قرار داده است. این موضوع اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا اف-۳۵ بهعنوان یکی از پیشرفتهترین جنگندههای آمریکا و یک هواپیمای رادارگریز شناخته میشود.
منبع: فارس