ردپای روسیه در عروسی پسر ترامپ
به گزارش تابناک؛ رسانههای آمریکایی و بریتانیایی فاش کردند که یک تاجر روسی نزدیک به کرملین بخشی از هزینههای جشن عروسی دونالد ترامپ پسر در جزایر باهاما را تأمین مالی کرده است، و به پرسشهایی درباره ماهیت رابطه میان پسر رئیسجمهور آمریکا و شخصیتی مرتبط با حلقههای نفوذ روسیه اشاره کردند، بهویژه با توجه به حساسیت روابط آمریکا و روسیه.
روزنامه والاستریت ژورنال نوشت که عمر کریملیف، تاجر روسی و رئیس فدراسیون بینالمللی بوکس، هزینه دو شب از جشنهایی را که پس از عروسی ترامپ پسر و بیتینا اندرسون در ماه مه گذشته برگزار شد، تأمین مالی کرده است.
اندرسون این تأمین مالی را «هدیهای سخاوتمندانه از یک دوست» توصیف کرد و تأکید کرد که خود مراسم ازدواج خانوادگی و خصوصی بود، و توضیح داد که کریملیف میزبان جشنهای پس از عروسی در دو جزیره خصوصی بوده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در مراسم عروسی یا جشنها حضور نداشت و غیبت خود را با این بهانه توجیه کرد که بهدلیل گفتوگوهای مرتبط با جنگ علیه ایران مجبور بوده در واشنگتن بماند.
بر اساس این منابع، کریملیف صدها هزار دلار برای اجاره یک جزیره خصوصی هزینه کرده است که هزینه آن حدود ۱۰۰ هزار دلار برای هر شب بود، علاوه بر این آتشبازی ترتیب داد و در سازماندهی مراسم کمک کرد.
حدود ۵۰ نفر در این جشنها شرکت کردند که از میان آنها اعضایی از خانواده ترامپ حضور داشتند، در حالی که کریملیف و گروهی از شخصیتهای روسی نیز حضور یافتند که بیشتر آنها در تصاویری که خانواده بعداً منتشر کرد، دیده نشدند.
گزارشها اشاره کردند که کریملیف روابط نزدیکی با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، دارد و ریاست اتحادیه بینالمللی بوکس را بر عهده دارد که تأمین مالی آن با شرکت دولتی گازپروم روسیه مرتبط بوده است.
همچنین پوتین در آوریل به کریملیف نشان دوستی اعطا کرد و او بخشی از هیئتی بود که رئیسجمهور روسیه را در سفرش به چین پیش از عروسی همراهی میکرد.
اوکراین به دلیل ارتباطات کریملیف با کرملین علیه او تحریمهایی وضع کرد، در حالی که کمیته بینالمللی المپیک در سال ۲۰۲۳ به رسمیت شناختن اتحادیه ورزشی تحت ریاست او را پس گرفت و به مشکلات مربوط به حکمرانی و منابع تأمین مالی اشاره کرد.
سخنگوی دونالد ترامپ جونیور گفت که کریملیف دوست شخصی اوست و آنها از طریق یک دوست مشترک با هم آشنا شدهاند و علاقه مشترکی به بوکس، شکار و فعالیتهای خارج از خانه دارند، و هرگونه رابطه تجاری میان آن دو را رد کرد. دفتر کریملیف نیز گفت که این رابطه دوستانه است و او درباره مسائل سیاسی با دوستان آمریکاییاش گفتوگو نکرده است.
اما مقامهای سابق اطلاعاتی آمریکا هشدار دادهاند که اهدای هدیه مالی به این بزرگی به پسر رئیسجمهور ترامپ میتواند پرسشهایی درباره انگیزههای اهداکننده و احتمال استفاده از این پول برای ساختن نفوذ یا دسترسی سیاسی ایجاد کند.
وبسایت «هیل» آمریکا به نقل از یک مقام سابق افبیآی گزارش داد که چنین ترتیباتی این پرسش را به وجود میآورد که آیا ممکن است دریافتکننده به اهداکننده مدیون شود.
این پرونده به دلیل سابقه ترامپ پسر در رابطه با پرونده روابط روسیه در جریان کارزار انتخاباتی پدرش در سال ۲۰۱۶، و همچنین به دلیل فعالیت پیشین کرملین با پسر رئیسجمهور، حساسیت بیشتری پیدا میکند.
منبع: جماران