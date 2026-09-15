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تشکیل پرونده قضایی برای یک کارگردان ایرانی

وکیل رضا درمیشیان از تشکیل پرونده قضایی برای این نویسنده و کارگردان سینما و صدور قرار جلب وی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۹۷
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درمیشیان

به گزارش تابناک؛ کارگردان سینما، رضا درمیشیان، با تشکیل پرونده قضایی و صدور قرار جلب مواجه شد. امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، این خبر را اعلام کرد.

رئیسیان در توییتی اعلام کرد که این پرونده با اتهام «تبلیغ علیه نظام» در شعبه هفتم دادگاه انقلاب تهران در حال رسیدگی است.

رضا درمیشیان کارگردانی آثاری از جمله «عصبانی نیستم»، «لانتوری» و «مجبوریم» را در کارنامه دارد.

 

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رضا درمیشیان کارگردان سینما پرونده قضایی
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