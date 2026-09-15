هشدار سپاه به آمریکا در صورت تداوم محاصره دریایی

معاون سیاسی دفتر عقیدتی فرمانده کل قوا گفت: پیش‌تر نیز اعلام کرده‌ایم که اگر آمریکایی‌ها به محاصره دریایی ادامه دهند، در نهایت با اقدام نظامی به این وضعیت پایان خواهیم داد.

به گزارش تابناک؛ معاون سیاسی دفتر عقیدتی فرمانده کل قوا معتقد است مصاحبه با خلبان آمریکایی را می‌توان بخشی از تلاش تبلیغاتی آمریکا برای پوشاندن شکست‌ها، ترمیم روحیه سربازان و اثرگذاری بر افکار عمومی این کشور دانست.

به گفته سردار رسول سنایی‌راد، معاون سیاسی دفتر عقیدتی فرمانده کل قوا، باید اهداف و چرایی انتشار این مصاحبه را در کنار واقعیت‌های جنگ، از جمله هزینه‌های سنگین آمریکا، فرسایشی شدن درگیری و شرایط روحی و روانی نظامیان این کشور مورد بررسی قرار داد. سردار سنایی‌راد معتقد است این مصاحبه را می‌توان بخشی از تلاش تبلیغاتی آمریکا برای پوشاندن شکست‌ها، ترمیم روحیه سربازان و اثرگذاری بر افکار عمومی این کشور دانست؛ روایتی که در آن، تمرکز بر سرنوشت یک خلبان می‌تواند توجه افکار عمومی را از تلفات، خسارت‌ها و تبعات جنگ منحرف کند.

سردار رسول سنایی‌راد، معاون سیاسی دفتر عقیدتی فرمانده کل قوا در این باره گفت: درباره اهداف و چرایی اقدام رسانه‌ای و تبلیغی آمریکایی‌ها در انتشار مصاحبه با خلبان ادعایی بعد از ماه‌ها، جای سؤال وجود دارد.

وی افزود: به نظر می‌رسد این مصاحبه نوعی استفاده از رسانه و تبلیغات برای پوشاندن شکست‌های آمریکایی‌هاست؛ تقریباً شبیه آنچه زمانی در عرصه هنری با فیلم «نجات سرباز رایان» دنبال می‌کردند و اکنون در سطح دیگری دست به چنین اقدام تبلیغی زده‌اند.

سنایی‌راد ادامه داد: برای تحلیل این اقدام باید به چند موضوع و اتفاق توجه کرد؛ نخستین مورد، گزارش پنتاگون درباره جنگ تحمیلی علیه ایران است که در آن ادعا شده آمریکایی‌ها ده‌ها میلیارد دلار هزینه کرده و با کمبود و محدودیت در زنجیره تأمین تسلیحات مواجه شده‌اند.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی فرمانده کل قوا اظهار کرد: در این گزارش، تلفات انسانی مورد توجه قرار نگرفته است، اما واقعیت این است که تعداد کشته‌های آمریکایی، گرچه سانسور شده، از نظر خود آمریکایی‌ها و سربازانی که شاهد کشته شدن دوستانشان بوده‌اند، قابل پنهان کردن نیست.

وی گفت: به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها این اقدام را در راستای روحیه دادن به سربازان و پوشاندن شکست در جنگ دنبال کرده‌اند.

سنایی‌راد با اشاره به شورش ملوانان در ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن افزود: این موضوع حاکی از شرایط روحی و روانی سربازان آمریکایی است که ترامپ آنها را در این جنگ تحمیلی دچار چنین وضعیتی کرده است و حتماً اضطراب و نگرانی خانواده‌های آنها نیز کمتر از خودشان نیست.

وی تصریح کرد: بنابراین آمریکایی‌ها باید اقدامات تبلیغی را برای پوشاندن این وضعیت در دستور کار قرار دهند.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی فرمانده کل قوا، کاهش حمایت از ترامپ در جنگ را موضوع دیگری دانست که می‌تواند با این اقدام آمریکایی‌ها ارتباط داشته باشد و گفت: امروز جنگ به فرسایش دچار شده است؛ با وجود وعده‌هایی که ترامپ درباره جنگ برق‌آسا، تعیین تکلیف نهایی و طولانی نشدن جنگ داده بود، نشانه‌ها حاکی از فرسایشی شدن جنگ است و در میان مردم نیز مخالفت‌هایی پدید آمده است.

سنایی‌راد افزود: در چنین شرایطی، آمریکایی‌ها باید با قهرمان‌سازی‌های کاذب، در وضعیت یأس و ناامیدی حاکم بر مردم و نظامیان این کشور، امید به آینده ایجاد کرده و به تاب‌آوری آنها در برابر فرسایشی شدن جنگ، تلفات و خسارت‌ها کمک کنند.

وی در ادامه با اشاره به دور جدید درگیری‌ها اظهار کرد: در چند روز گذشته شاهد ورود ایران به دور جدیدی از درگیری و جنگ بودیم که باید آن را به‌کارگیری راهبرد تهاجمی و اقدام پیش‌دستانه دانست.

سنایی‌راد گفت: ایران پس از اصابت قرار دادن تعدادی از شناورها، اعلام کرد اگر آنها کشتی بزنند، چند برابر پاسخ خواهد داد و در دور جدید درگیری‌ها نیز اقدام به زدن چند برابری کشتی‌ها کرد.

وی افزود: همچنین عملیات غافلگیرانه علیه پایگاه‌های آمریکایی در التنف در سوریه و اردن را باید مورد توجه قرار داد که موجب درهم شکستن روحیه نظامیان آمریکایی شده است.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی فرمانده کل قوا تأکید کرد: آمریکایی‌ها با این اقدامات تبلیغی به دنبال ترمیم روحیه سربازان و مردم خود هستند، اما این اقدام دردی را درمان نمی‌کند.

سنایی‌راد با اشاره به مصاحبه خلبان ادعایی آمریکایی گفت: آمریکایی‌ها تلاش کردند با بیان بخشی از واقعیت و حتی روایت‌سازی، این موضوع را مدیریت کنند. جالب است که ادعا شده هر دو خلبان در این حادثه زنده در رفته‌اند، اما اینکه چرا یک خلبان حاضر نشده درباره چگونگی سقوط هواپیما و نحوه نجات خود توضیح دهد، ابهام جدی ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: گرچه آمریکایی‌ها دلایل امنیتی را برای این موضوع مطرح کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد عدم مصاحبه خلبان دوم را باید بخشی از رمزگشایی درباره این اقدام صرفاً تبلیغی دانست.

سنایی‌راد خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها با روایت‌سازی کاذب به دنبال ایجاد روحیه در سربازان خسته از جنگ و ناامید از آینده هستند.

وی اضافه کرد: بنابراین باید فراتر از قهرمان‌سازی، تأثیرگذاری بر فضای داخلی آمریکا در آستانه انتخابات پیش‌رو را نیز در کنار مسائلی که پیش از این به آن اشاره شد، در نظر گرفت.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی فرمانده کل قوا درباره زیردریایی غنیمت‌گرفته‌شده نیز گفت: خوشبختانه با دستیابی به سامانه‌هایی که حاصل اقدامات دانشمندان جوان و جهادی نظامی ماست، به شرایطی دست پیدا کرده‌ایم که می‌تواند وضعیت گذشته را تغییر دهد و امکان مورد اصابت قرار دادن شناور‌های آمریکایی را فراهم کند.

وی افزود: آمریکایی‌ها با تجربه جنگ گذشته، رزمایش‌های دریایی ما و درگیری با انصارالله یمن، از تکنیک‌هایی استفاده می‌کردند که اصابت قرار دادن شناور‌های آنها را با چالش مواجه می‌کرد؛ از جمله حرکت مستمر و عدم استقرار در یک نقطه ثابت.

سنایی‌راد تصریح کرد:، اما اکنون به امکانات و سامانه‌هایی دست پیدا کرده‌ایم که می‌تواند امکان مورد اصابت قرار دادن رزم‌ناو‌های آمریکایی را برای ما فراهم کند.

وی گفت: از قبل نیز اعلام کرده‌ایم که اگر آمریکایی‌ها دست از محاصره دریایی برندارند، بالاخره روزی با اقدام نظامی، ان‌شاءالله این ماجرا را خاتمه خواهیم داد.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی فرمانده کل قوا در پایان اظهار کرد: در سطحی، در درگیری‌های دریایی روز‌های گذشته، چنین موقعیتی را به اثبات رساندیم که می‌توانیم آن را فراهم کنیم.

منبع: فارس